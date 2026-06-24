La imagen de Jude Bellingham que recorre el mundo y que eludió a la “Ley Prestianni”

Una situación que pasó inadvertida en medio de un empate sin demasiado vuelo de Inglaterra ante Ghana y las miradas se fueron con un premio que lejos estuvo de conformar al protagonista de la historia: Jude Bellingham. Es que el volante inglés fue distinguido como el mejor jugador del partido, reconoció que no lo merecía, pero en realidad lo que lo dejó debajo de la lupa fue la imagen que capturó la transmisión oficial cuando se tapó la boca para hablar con un rival.

Ello desató una ola de críticas, en especial en la delegación de Paraguay. Es que por una acción similar, en el encuentro ante Túnez, fue expulsado Miguel Almirón por el protocolo impuesto por la FIFA y que muchos llaman ‘Ley Prestianni’ (por aquel incidente entre el jugador argentino de Benfica y Vinicius, que le valió al ex Vélez una dura sanción), algo que no ocurrió con Bellingham cuando se tapó la boca para dirigirse a Ayew.

Según los medios guaraníes, la Federación Paraguaya de Fútbol habría presentado una queja oficial ante la FIFA por la supuesta aplicación inconsistente de la nueva regla de cubrir la boca en la Copa Mundial 2026. Los dirigentes paraguayos citaron el partido de la etapa de grupos Inglaterra vs Ghana (Grupo L), señalando la acción de Bellingham.

Jude Bellingham fue elegido como la figura del partido en Inglaterra, pero dijo esto al recibirlo:



“NO LO MERECÍA PARA SER HONESTO. Debería ser para uno de los chicos de Ghana que defendieron tan bien”.



Momentazo. 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇭 pic.twitter.com/0Qq4AwiK6Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 23, 2026

Son varios los medios, expertos y analistas que hablaron de la disparidad en los criterios de los árbitros entre dos acciones tan similares como las de Almirón y Bellingham. En el medio francés RMC Sports, publicaron nu artículo en el que se puede leer: “¿Arbitraje de doble vara? Sin rastro de la roja para Bellingham”. En la nota aseguran que, para que la acción no sea punible, sería necesario reconocer un tono amistoso en la conversación.

Esto ocurrió solo días después de que Almirón se convirtiera en el primer jugador en la historia de la Copa Mundial en recibir una tarjeta roja directa por una infracción muy similar contra Turquía: “La regla debe aplicarse por igual a todos los equipos, o pierde toda credibilidad”, le dijo al diario AS una fuente cercana de la Federación Paraguaya de Fútbol.

Jude Bellingham estuvo incómodo durante todo el partido ante Ghana y tuvo varios cruces con los rivales. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

Para comprender mejor el caso, esta la normativa establece que si un jugador se cubre la boca para increpar verbalmente a un rival, el árbitro debe expulsarlo con tarjeta roja. Esta regla surgió tras el incidente pasado en Champions League, cuando un incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius provocó la activación del protocolo antirracista y un intenso debate sobre la necesidad de aumentar el control sobre este tipo de situaciones, lo que derivó en la actual ‘Ley Prestianni’.

🚨 Jude Bellingham may have escaped a red card after appearing to break FIFA’s new rule on covering the mouth during confrontations when England played Ghana last night.



Paraguay’s Miguel Almiron was already sent off for the same thing against Turkey earlier in the tournament… pic.twitter.com/1Sy5yHCpjx — Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) June 24, 2026

Un partido caliente

No fue un partido fácil para Jude Bellingham, ya que estuvo marcado por la tensión en varios momentos. Justo antes del entretiempo, también las cámaras captaron cuando el inglés comenzó a discutir con los integrantes del cuerpo técnico de Ghana. Cuando terminó el encuentro, Carlos Queiroz, el DT del equipo africano, aseguró que el jugador inglés profirió insultos hacia algunos de los integrantes del plantel.

¡MOMENTO TENSO! Jude Bellingham y Carlos Queiroz protagonizaron un picante cruce camino al entretiempo de Inglaterra y Ghana.



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Las imágenes captadas muestran a Bellingham dirigirse hacia el túnel de vestuarios, andando a paso rápido, mientras va hablando en un tono de confrontación con los rivales. Después del partido, Queiroz habló del tema: "Él se expresó con palabras ofensivas, así empezó todo. El fútbol es para personas valientes, no para quienes bailan de esmoquin. Somos profesionales y estas emociones se quedaron en el campo"