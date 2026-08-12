La inesperada propuesta que recibió el Pollo Vignolo para convertirse en futbolista de Primera división

Sebastián Vignolo, conductor de la señal ESPN, se encuentra ante un desafío deportivo inédito a sus 51 años: debutar oficialmente como futbolista profesional. La propuesta, que generó un impacto inmediato en el ecosistema digital, proviene de Real Montevideo, una institución que milita en la Divisional D del fútbol uruguayo. La iniciativa fue orquestada por Valentín “El Scarso” Scarsini, conocido por hacer famoso a Tim Payne, quien aprovechó sus vínculos personales con la dirigencia del club para concretar el fichaje del comunicador.

Según relató el propio Scarsini en el ciclo ESPN F90, la gestión fue un proceso reservado que se originó tras la cobertura del último Mundial de fútbol. “Yo estaba tranquilo y te tenía en carpeta. ¿Cómo podemos hacer para que el Pollo pueda jugar en algún lado? Esto vos no tenías ni idea, porque realmente no tenías ni idea de que yo estaba preparando esto. Fue todo oculto”, explicó El Scarso en la transmisión de ESPN. El influencer, que recientemente fue nombrado manager temporal de la entidad uruguaya, detalló que su amistad con el presidente del club facilitó las condiciones para formalizar el ofrecimiento deportivo.

Real Montevideo rápidamente confirmó la llegada del Pollo Vignolo y lo describieron como "Nuestro fichaje estrella" Captura X (@RealMontevideo_)

La posibilidad de este debut tiene antecedentes en las propias aspiraciones del periodista, ya que Vignolo había confesado su vocación frustrada en más de una ocasión, lo que provocó un momento viral donde Carlos “Cai” Aimar lo humilló en vivo. Tras recibir la oferta formal de Scarsini, quien le aseguró que la propuesta es “100% real”, el conductor confirmó su intención de iniciar una etapa de preparación física para estar a la altura del compromiso profesional.

Real Montevideo le dio la bienvenida al Pollo Vignolo con su propio tema

La competencia en la Divisional D uruguaya tiene fecha de inicio para el próximo 27 de agosto, jornada en la que Real Montevideo se enfrentará a Melilla SAD. Aunque todavía resta confirmar el cronograma de participación, la noticia fue ratificada por las redes oficiales del club uruguayo, que presentó a Vignolo como su “fichaje estrella”. El periodista, que cuenta con una trayectoria de décadas en el ámbito del relato y la conducción televisiva, buscará ahora trasladar su pasión por el campo de juego a la realidad competitiva, lo que marca un hito en su carrera profesional al integrar un plantel de fútbol federado en el ascenso del país vecino.