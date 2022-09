Oscar Ruggeri reveló la actitud de un dirigente que siempre le disgustó: “Eso es de falso”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este viernes al mediodía qué actitud le disgustaba de un dirigente de fútbol, del que prefirió mantener en reserva su nombre. El exjugador se reencontró con el animador del programa, Sebastián Vignolo, tras el viaje del periodista por Europa para entrevistar a algunos futbolistas sudamericanos que representan a sus selecciones.

Con su habitual efusividad e histrionismo, Ruggeri le respondió a Vignolo su intento de abrazo: “¿Qué hacés? No te puedo abrazar, mirá, tengo la taza. ¿Cómo te fue?”. Allí, el Pollo desistió de saludarlo de esa manera, y estiró su brazo para estrechar su mano con la del exfutbolista de la selección argentina, y acompañó su gesto de un comentario elocuente: “Firme la mano campeón, eh”.

De acuerdo con la postura de su compañero, el Cabezón reforzó el pedido de su colega con un comentario con el que criticó a una persona de la que no reveló su identidad. “La mano dura, no me hagas así. Había un dirigente que te daba la mano así” dijo Ruggeri, mientras estiraba la suya de manera débil y con los dedos medio, meñique y anular un poco caídos. Interpretando a su compañero, Vignolo le preguntó acerca de esa manera de apretar las manos: “¿Blandengue?”.

Oscar Ruggeri sorprendió a Vignolo en su regreso al programa Captura ESPN

Luego, Oscar contestó con otra aseveración aspecto de las personas que saludan de ese modo, que, se presume, la fundó en la experiencia que tuvo con el enigmático individuo: “Te daban así, los deditos. Y vos decías, falso”. En chiste, Sebastián le dio la bienvenida ese modo, y siguiendo la broma, el exdefensor replicó: “Uh, con vos no hablo más. Eso, es de falso”.

El desopilante relato de Ruggeri por el robo de su rueda de auxilio

Después, la conversación con sus compañeros, en el pase con los periodistas de F12, viró hacia otros lares, y el comentarista deportivo terminó contando que, la semana pasada, sufrió el robo de la rueda de auxilio de su auto. El exdeportista narró el suceso de un modo tragicómico, que despertó las carcajadas de sus compañeros.

Tras citar el error en el cambio de ruedas en los boxes que le costó la victoria a Ferrari en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, Oscar hizo una comparación entre la renovación de neumáticos en dicha competencia y lo que sucede en las calles de Buenos Aires. En ese sentido, se puso como ejemplo al explicar su caso, que tuvo la mala fortuna de, para peor, presenciar. “Hizo bum la goma de la camioneta. La agarró. Yo lo miraba”.

Impotente ante la situación que atestiguó desde su casa, Ruggeri admitió que reaccionó ante el hecho lanzándole epítetos al ladrón: “Y yo, desde la ventana de arriba, ‘hijo de re mil p... Y sí, bol... En ese momento, ¿qué le voy a decir? ‘Genio, vamos que sé que la necesitas, te va a servir de remedio”.

Oscar Ruggeri Captura ESPN

Como si se tratara de un cuento, el panelista prosiguió con su alocución, y explicó cuál fue la extraña actitud que tuvo el responsable de la seguridad en su zona. “Estaba como loco. Salí mal. Y él se me reía. Yo voy en short, en cueros y en patas, y el de la garita (hizo un gesto como que estaba dormido). Tocando la puerta, nada. Se había tomado un rohypnol. No lo podía despertar”.