Oscar Ruggeri explicó por qué Ricardo Gareca convocaba a Carlos Zambrano a la selección de Perú

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, explicó este lunes por la noche por qué Ricardo Gareca, exentrenador de la selección de Perú e íntimo amigo suyo, convocaba al defensor Carlos Zambrano al conjunto incaico en su exitoso paso por el combinado sudamericano.

Resulta que el zaguero central no ha convencido hasta el momento con sus oscilantes rendimientos con la camiseta azul y oro. Para peor, el último domingo le asestó un golpe de codo al delantero Maestro Puch, de Atlético Tucumán, que no fue advertido por el árbitro del encuentro, Fernando Espinoza, y los jueces del VAR.

Atento a esto, el conductor Mariano Closs le preguntó a Ruggeri: “¿Hablaste con Richard? Tu amigo, Ricardo...”. El Cabezón respondió: “Claro, hablo a cada rato...”. “De verdad te pregunto”, le dijo, de manera cómplice, el relator, quien luego, fue más concreto en su consulta: “¿Qué te cuenta de Zambrano? ¿Qué te dice?”.

El codazo de Zambrano a Maestro Puch que no fue sancionado como penal

Allí, Ruggeri se puso serio, y respondió: “Me dijo que es un jugador espectacular, muy bueno, pero que tiene esas idas, que por ahí se hace expulsar. Pero que, para él, Zambrano era un jugador muy importante”. A su turno, el periodista Miguel Simón recordó haber pasado compactos de la participación del Kaiser en su paso por el fútbol europeo, en los que reflejaban el comportamiento del zaguero, y sus respectivas penas deportivas.

En tanto, el columnista Daniel Arcucci recordó cuando “en la Copa América 2015, en un partido extraordinario que Perú le estaba haciendo a Chile, se hizo expulsar”. Irónicamente, Simón acotó: “Tiene el codo muy filoso”. A la vez, la periodista Luciana Rubinska agregó sobre esa parte del cuerpo: “Y muy arriba”. Luego, Ruggeri continuó en su alocución acerca de la opinión de Gareca sobre Zambrano: “Dice que se saca. Pero que después, para él, era un jugador importantísimo para la selección que dirigía él”.

El futuro de Ricardo Gareca

Por otra parte, Closs le consultó a Ruggeri “en qué anda” el Tigre, y si tiene intenciones de seguir dirigiendo. Contundente, el jugador campeón del mundo en México ‘86 replicó: “Tiene muchas ganas de dirigir”. El conductor le consultó si su intención es entrenar en algún equipo del país, tras lo cual, el Cabezón dijo: “Está para escuchar, y después decide...”.

En broma, y sabiendo su respuesta, el narrador le preguntó a Ruggeri: “¿Es cierto que vas a ser el ayudante de campo de Ricardo?”. Por su lado, Oscar respondió de manera terminante: “No, no, no, yo estoy bien acá, y él está bien en la cancha”.

Ricardo Gareca fue DT de la selección de Perú entre 2015 y 2022

Acto seguido, Closs presentó un auspicio en el que participa el exdeportista, junto a su hija, Candela. A colación de su conversación anterior, el exfutbolista de Boca Juniors, River Plate y Real Madrid, entre otros equipos, dijo que, de tomar una responsabilidad, no podría ser la cara de algunas marcas. “Si voy de ayudante, c...”. “Te hacés un ratito y un ratito...” le dijo Closs para tentarlo. Por último, Oscar, conocedor del ambiente del fútbol, concluyó: “No, no se puede”.