Navarro Montoya recordó su fallida experiencia con Carlos Bilardo como entrenador: “Tuve mala suerte”

El columnista de F90 (ESPN), Mono Navarro Montoya, reveló este viernes la experiencia que tuvo como jugador al ser dirigido por Carlos Bilardo en Boca Juniors, en el año 1996. Al respecto, consideró que tuvo “mala suerte” porque le tocó “el último momento” del Doctor en su rol de entrenador, aunque todavía seguiría dirigiendo hasta 2004.

En esa línea, el Mono admitió que no tiene el mejor de los recuerdos de Bilardo en su rol de DT, y explicó los motivos: “Yo discutía mucho con Carlos. Tenía cosas aberrantes en el trato. Yo una vez lo dije. Era agresivo. Yo chocaba mucho por eso con él”. Luego, explicó que él no era el destinatario de dichos comportamientos del entrenador, pero que fue testigo de eso: “A mí no me decía, pero yo veía que trataba mal a mis compañeros, alguna vez algún insulto”.

En contraposición, el exfutbolista Oscar Ruggeri, que forma parte del mismo ciclo televisivo, aclaró que él nunca lo escuchó insultar al técnico cuando era jugador de la selección argentina. Además, el Cabezón concedió que “a Bilardo le costaba” el trato con los jugadores, y que para eso, se respaldaba mucho en el Profe (Ricardo) Echeverría, que para cuando Carlos entrenó en Boca, ya había fallecido. Muchos señalan al PF como la mano derecha del Doctor en la selección que alcanzó la gloria en México 86′.

Por otra parte, Navarro Montoya destacó el trabajo técnico de Bilardo, y explicó que se diferenciaba en mucho del prejuicio que existe acerca de su manera de sentir el fútbol. Para ello, utilizo una anécdota. “Carlos era un tipo al que le gustaba juntar gente de buen futbol. Un día, un compañero mío erró un pase y nos juntó a todos, y marcaba en un pizarrón las veces que nos equivocábamos en los pases, porque él quería que se las diéramos, y que jugáramos en forma asociada”.

Carlos Bilardo, una leyenda del fútbol argentino HBO Max

“Una vez, ¿sabés lo que me dijo? Porque había un par de veces que agarraba la pelota y no tenía a quién dársela. Y yo siempre les decía a los laterales que se abran, y a los jugadores que se muestren. ¿Y sabés lo que me dijo? ‘Mono, yo te autorizo para que se los tires y que les pegue en la espalda. Desmitifiquemos eso’”, rememoró el pedido.

Con el fin de cerrar la grieta futbolera más añeja de todas, también evocó su experiencia con César Luis Menotti, y se encargó de desterrar otra leyenda urbana. “¿Viste que se decía que no se trabaja? Yo nunca trabajé con tanta exigencia en todos los aspectos como Menotti”, añadió.

Por último, el exarquero de Boca Juniors, Extremadura, Independiente y Chacarita, entre otros equipos, dijo que el problema de la rivalidad manifiesta entre Bilardo y Menotti no fueron ellos dos en sí mismos, si no sus seguidores. “Le hicieron muchos daño al fútbol argentino los menottistas y los bilardistas, no Menotti y Bilardo”. En esa línea, contó que, a pesar de que “tuvieron sus problemas personales, se respetaron mucho” y “nunca hablaron el uno del otro”.