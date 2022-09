Oscar Ruggeri mandó al frente a un excompañero: “¿Sabés lo que era?”

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, mandó al frente este lunes por la noche a su excompañero en River Plate y San Lorenzo, Néstor Gorosito, al contar una anécdota de su época como futbolistas. Al comienzo de la emisión, el conductor provisorio, Mariano Closs, le pidió al Cabezón: “¿Me dejás saludar a este? Es amigo tuyo”. Claro: el exdefensor ya lo había interrumpido más de una vez.

Luego, Closs agregó: “Es un invitado cada cuatro meses”. Hablaba en relación a que no era la primera vez que visitaba el programa. Después, el animador lo puso en apremios al Cabezón, ya que le preguntó: “¿El equipo (por Gimnasia de La Plata) juega como él? ¿O cómo lo ves?”. Con una sonrisa en la cara, el exjugador contestó: “Éste jugaba bien”.

Luego, Closs refutó: “El equipo también juega bien. Está primero”. En efecto, el Lobo comparte dicha posición con Atlético Tucumán. Ambos tienen 33 puntos, al cabo de 16 partidos jugados (el campeonato cuenta con 27 fechas).

Con mayor seriedad, Ruggeri llenó de elogios tanto al exfutbolista como al equipo que dirige Pipo: “No, no, (Gimnasia) está jugando muy bien. Ahora, me decís cómo juega él. No hay muchos que jueguen como jugaba él, o cómo le pegaba a la pelota. ¿Sabés lo que era ir a los córners?”.

Otra época: Oscar Ruggeri, flamante técnico, y Néstor Gorosito, el 10 de San Lorenzo, bromean en la primera práctica que dirigió el DT, el 4 de diciembre de 1998

En esa línea, el relator le preguntó a Ruggeri mientras se tocaba la cabeza: “Te la ponía acá, ¿no?”. Con el recuerdo a flor de piel, Oscar agregó: “Te venía la pelota recta, (como) me gustaba a mí”. De manera cómplice, el exjugador de Boca y Real Madrid, entre otros equipos, miró a Gorosito y le dijo: “¿Te acordás qué te decía?”. A lo que Pipo completó: “Planita”. Claro: cuando el balón aéreo llega derecho, el cabeceador, tal como lo era Ruggeri, puede impactarlo con más fuerza y generar más daño en el arco rival.

Por otra parte, Néstor recordó su época de futbolista, y dejó una particular reflexión al respecto: “La otra vez, lo escuché a (Darío) Cvitanich que él, a partir de los 19, tomó el futbol como un trabajo. Todos me hablan maravillas, y sé que es muy buen pibe. Entonces, yo digo: ‘pobre, fue un sufrimiento jugar a la pelota’. Para mi, no es un trabajo”. Luego, aclaró: “Es ser profesional, pero es jugar a la pelota, al fútbol con seriedad con firmeza”.

En la misma mesa se encontraba Rolando Schiavi, otro exdeportista profesional, quien a diferencia de su colega, señaló: “Yo lo tomé como un trabajo”. Allí, el exenganche replicó: “¿Pero no lo disfrutás? Yo te digo lo que me pasó a mi. Yo disfrutaba jugar. Hasta el dia de hoy, si me invitás a jugar dos partidos seguidos, me voy a jugar a la pelota”.

En ese momento, Schiavi le dijo: “Está bien, pero te gustaba cobrar también”, a lo que Gorosito contestó afirmativamente. “Entonces, es un trabajo, también”, agregó el Flaco. Sin desmentir a su compañero, Pipo explicó: “Quería cobrar, y peleaba por la guita como loco. El Cabezón te puede decir. Yo iba a jugar a la pelota. Yo nunca fui futbolista. Yo de chiquito quise ser jugador de fútbol. Al futbolista, lo tomo como un trabajador del futbol. Yo soñé ser jugador”, distinguió.

Sintiéndose identificado, el comentarista deportivo Diego Latorre acompañó el comentario de su colega y reforzó: “Es un sentimiento, una vocación”. Por último, sobre cómo convive ese sentimiento con su profesión, Gorosito argumentó: “Soy un jugador que tiene que tomar decisiones de entrenador. Soy un trabajador. Parece contradecirse. Hago 220 km todos los días, y tengo que cobrar por un cuestión lógica”.

El último fin de semana, el plantel de Gimnasia no concentró en señal de protesta por el salario adeudado. Asimismo, el exfutbolista de la U. Católica y Yokohama Marinos admitió que, ahora, como DT, “sufre”, algo que, en su carrera como jugador, no le pasaba.