Sebastián Vignolo se enojó por una decisión que habría tomado Marcelo Gallardo de cara al superclásico: “No ayudan”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, explotó este jueves por una decisión que, en la antesala del superclásico, habría tomado el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) tenía previsto celebrar una conferencia de prensa en el día de la fecha, de la que participarían los capitanes de cada equipo. Sin embargo, de manera sorpresiva, el evento fue suspendido.

Desde el lado del club de la Ribera manifestaron que “el club que acompañaba este evento desistió de la misma”. Por su lado, en la entidad de Núñez se justificaron al decir que la rueda de prensa “nunca estuvo confirmada”.

Algunos rumores indican que el técnico millonario habría dado la orden de que su jugador designado, Enzo Pérez, no asistiera al evento. Tomando este dato por cierto, Vignolo lanzó: “Tenemos un clásico dentro de tres, cuatro días, y los jugadores son mudos. No habla nadie. No te presentan. Yo sé que quisieron hablar. Iban a juntar al capitán de River con el de Boca. Y Gallardo no deja ir al capitán de River. Tampoco los protagonistas ayudan y colaboran”, indicó, en relación a tratar de mejorar el espectáculo del fútbol argentino.

Marcelo Gallardo, entrenador de River LA NACION/Mauro Alfieri

En ese sentido, criticó el “poco entusiasmo” que se le tiene con al “marketing” en el fútbol local. “Me parece que siendo un país recontar futbolero, tuvo un (Diego) Maradona, tiene un (Lionel) Messi, y tiene un seleccionado campeón de América, tenemos un campeonato cada vez mas deprimido”, añadió.

Como ejemplo, el periodista tomó la eliminación de Vélez Sarsfield a manos de Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores. “Nos ponemos contentos con eliminatorias, de alguna manera, para el aplauso, ¿pero cuánto salió el global? Qué sé yo, no sé, por ahí dicen está bien, es así, hay que acostumbrarse. A mí me jo... que ningún equipo argentino se pueda meter en la final”, opinó.

Vélez fue el último equipo argentino en ser eliminado de la Libertadores; cayó en semifinales ante Flamengo, que en el partido decisivo, se medirá ante Atlético Paranaense, de Brasil

Luego, agregó: “Naturalizamos que ya mandan los brasileños. Nos acostumbramos a otra final brasilera (...) Hay una diferencia de economía de Brasil con nuestro país, está claro. Ahora, yo también creo que habla de nuestro desorden, de campeonatos que son… la verdad, vamos a ser sinceros, imposibles”.

Además, temió que el fútbol regional pase a un escenario en el cual los torneos continentales sean ganados siempre por los equipos de Brasil, y se remitió a otra época: “Cuando éramos pibes, Peñarol y Nacional ganaban las Libertadores, y si no, pegaba en el palo. Yo tengo miedo que los equipos nuestros vayan en ese camino, y sea una Libertadores solo de equipos brasileños”.

Por otra parte, cuestionó la resistencia que existe por parte de la afición argentina a la implementación del naming en los estadios. “¿A alguien se le ocurre ponerle el naming a La Bombonera? Va a seguir siendo la Bombonera. ‘No, La Bombonera es La Bombonera, no va a dejar de serlo’. Como que no se abre la cabeza en otros negocios. Es una locura”, le dijo a su colega Mariano Closs en el pase con F12.

El último campeón: River y su noche soñada en Madrid, tras ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores 2018 LA NACION

Argentina no tiene un representante de su país en el último partido de la Libertadores desde 2019, cuando River cayó, justamente, ante Flamengo por 2-1. En tanto, el último ganador fue el propio conjunto millonario, cuando un año antes, conquistó “la gloria eterna” tras derrotar a Boca Juniors 5-3 en el resultado global.