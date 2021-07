Sebastián Domínguez cuestionó al periodismo y Marcelo Sottile lo cruzó

El exfutbolista Sebastián Domínguez cuestionó este martes en ESPN el trabajo del periodismo, en relación al análisis de los dichos del delantero de Racing Club, Lisandro López, sobre su director técnico Juan Antonio Pizzi, después del empate de su equipo frente a Gimnasia (LP).

“El entrenador me dijo que no me ve a la altura de mis compañeros, pero bueno, yo estuve 20 días parado, hice la pretemporada a la par del grupo, vengo entrenando muy bien y espero poder estar a la altura de lo que requiere el entrenador para poder pelear un lugar. (...) Él pensó que yo estuve parado mucho tiempo, le expliqué que no, pero igual me dijo que todavía no estaba a la altura . Obviamente, se respeta su decisión y se trabaja para tratar de estar”, dijo Licha.

Domínguez aseguró que se tomó el tiempo de escuchar las declaraciones de López, y que por sus “tonos y pausas” , no le parece que haya hablado enojado: “Yo seré tan ingenuo, o por ahí no sé leer entre líneas, pero a mí me pareció una nota totalmente normal, y me pareció una interpretación desmedida del periodismo para generar un problema . Hoy me peleo con eso, porque la escuché cuatro veces, y digo: ‘Yo debo ser un loco que veo otra cosa’”. El conductor Sebastián Vignolo opinó en el mismo sentido que Domínguez.

Quien disintió con el exjugador fue Marcelo Sottile, quien defendió la posición del periodismo. “Vos no sos un loco, y nosotros tampoco hacemos un análisis desmedido”, respondió el “Cholo”. Domínguez le cuestionó si el periodismo “alguna vez interpretara para quedar en el medio, o siempre tiene que ser allá arriba o allá abajo”.

El contrapunto entre Sebastián Domínguez y Marcelo Sottile: “Sobreanalizamos todo

El exjugador consideró que en el periodismo “hay una sobre interpretación de todo” , y que eso “no es justo” para los protagonistas de la información, es decir, los personajes del mundo del fútbol.

Sottile aclaró que para él la exposición de López no representa un “escándalo”, ni necesariamente hubo “mala intención” de su parte , pero hay una situación “que genera un ruidito”. Seba le contestó que “no fue un ruidito”, sino un “ruidote”.

Lisandro López será titular en Racing ante Aldosivi, por la 3° fecha del Torneo 2021 Prensa Racing

El periodista le recordó a su compañero que estaban tratando el tema en el final del programa, y que si de verdad hubiera sido grave, lo hubieran abordado al comienzo. Encendido, Domínguez replicó que si no hablaron antes de Lisandro es porque hablaron de Boca: “Le pones la camiseta de Boca y lo hablamos una hora y media, entonces” , lanzó.

Sottile contrapuso que si Lisandro López jugara en Boca, la interpretación del periodismo no hubiera sido “tan livianita”.

Racing vs Gimnasia Fotobaires

Por último, Vignolo dio cierre al debate, mientras Domínguez se preguntó por qué el periodismo “se la hace tan difícil” a Pizzi: “Es una cosa increíble”, concluyó.

LA NACION