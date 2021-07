Oscar Ruggeri sorprendió con un especial pedido para el papa Francisco

Este viernes, Oscar Ruggeri contó una situación particular que vive con su esposa Nancy tras la mudanza de su última hija. El exfutbolista devenido en comentarista deportivo hizo un profundo análisis sobre la religión y aprovechó el momento para revelar la promesa que mantiene con la Virgen de Luján y hacerle un pedido especial al papa Francisco.

Según compartió el “Cabezón” en ESPN F90, la partida de Federica, su hija de 24 años, le generó una sensación de vacío en la casa donde quedaron solamente él y su mujer. Luego, se abrió respecto a sus creencias: contó que en su juventud fue monaguillo y que le reza a la Virgen con frecuencia para que mejoren “un montón de cosas”.

“Todos los meses voy a Luján. Voy, le rezo a la Virgen y le pido a Jesús. Cuando mejoren un montón de cosas voy a creer en mucho más. Creo en Dios, en la Virgen de Luján y nada más. Desde que hicimos esa promesa, voy a visitar a la Virgen de Luján”, detalló sobre el pacto que hizo el plantel de la Selección durante el Mundial de México 1986, y explicó que no se confiesa por una razón.

“No me confieso porque no creo en el tipo que está sentado ahí conmigo que me dice: ‘Eh, ¿qué hiciste?’. ‘Mentí’, lo que decimos todos. ‘Andá, rezá tres Padre Nuestro’ y ya te liberaste. Yo le pido perdón a la Virgen. No tomo la ostia, porque solo la tomás si te confesás”, aseguró.

Además, recordó que un sacerdote lo presionó para que se casara con Nancy por iglesia. “Me volvió loco para que me case con Nancy porque estábamos casados solo por el Civil: ‘Te tenés que casar, dale. No puede ser. Los quiero casar, los quiero casar, dale’. Íbamos a buscar a los chicos ahí a la escuela y de repente un sábado, ¡pim! Se casó el cura. Y nosotros después: ‘¿Qué pasó con el cura?’. Se casó y se fue”, relató, provocando las risas de los panelistas.

Ante esta situación, el Cabezón reflexionó: “Por eso yo le digo al Papa que los tiene que liberar. Los curas tienen que tener su familia y yo voy a creer mucho más de lo que creo. Cada uno con su familia, si es un ser humano. Una vez que liberen, que tengan su familia y listo. Vos lo escuchás más porque todo es más normal, natural”.

