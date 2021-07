El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, reveló este viernes que su hija menor, Federica, se fue a vivir sola. En ese sentido, Oscar definió al síndrome del nido vacío como un tema “bravo”, y confesó: “Estamos grandes nosotros” , en relación a él y su esposa Nancy.

El conductor del programa, Sebastián Vignolo, le preguntó a Ruggeri: “En la casa, ¿se extraña o no a la nena?” . Al exfutbolista de la Selección Argentina se le transformó la cara y respondió: “Es un tema, nos quedamos solos. Se fue la más chiquita a vivir sola ”.

Ruggeri aclaró que su hija menor ya “va a cumplir 25″, pero contó qué sentía al compartir la casa con ella. “Te levantabas a la mañana, y andábamos caminando, y cruzaba, venía, saludaba, desayunábamos, comíamos. Voy para las piezas y están solas las camas”, agregó.

Oscar Ruggeri y el drama del nido vacío: “Nos quedamos solos”

Entre risas, el “Cabezón” dijo: “Nos pegamos cada cruce con Nancy en la casa. (Hay un) silencio raro, porque uno no está acostumbrado. De vivir toda una banda adentro, quedaba ésta (por Federica) que estaba firme con nosotros, y saludó, ‘hasta luego’. Se fue. Un tema”, dijo.

A su vez, el exdefensor reveló que acompañó a su hija a hacer la mudanza, y que previamente a que se afincara en su nueva residencia, recorrió el barrio en el que vivirá: “Me agarré el auto una noche sólo, y me fui a dar una vuelta por dónde iba a vivir. Quería saber de noche si andaba la policía, si había custodia, seguridad. Cuando me dijo el lugar, me gustó. Sé que la espera una persona, entra. Hablamos con unos vecinos. Estamos contentos porque ella está contenta ”, agregó.

Por otra parte, Ruggeri advirtió que, hoy en día, en la casa de los padres, los hijos “resisten un poco más” , “principalmente, los varones”: “ Las mujeres están más preparadas para independizarse que nosotros . Del varón, la mamá es la debilidad . Lo tienen así”, graficó.

El exjugador hizo también una reflexión sobre la paternidad en general: “ Cuando somos papás, empezamos a saber lo que es tener miedo a la vida . Cuando te nace tu hijo, empezás a decir a la noche: ‘Che, estás respirando?’. Cuando salen, que son adolescentes... yo me había comprado una Sprinter. Traía a todos los pibes. Sos un remisero. Ahí, entendí a mi mamá, que no dormía en toda la noche hasta que no volvieran”.

Ruggeri le dijo a Vignolo, que es padre de hijos chicos: “Hoy, vos los tenés, estás como protegiéndolos. Chiquitos, problemas chicos; grandes, problemas grandes. Cuando empiezan a salir, están tan protegidos, que no tienen calle como muchos otros. Entonces, te da miedo”, confesó.

Por otra parte, Oscar explicó los beneficios que tienen los hijos al vivir con los padres: “Comen, le dan la ropita lavada, todo tranquilito” . Además, recordó la etapa de la adolescencia de sus hijos: “Yo me paraba con el auto en la puerta de un boliche. Las nenas... ¡como me puteaban! Porque estaban todos mirando. Stefano me decía: ‘ni se te ocurra venir a la perta, te mato, esperame más allá una cuadra’”.

Oscar Ruggeri es padre de Candela, Daiana, y los mellizos Stefano y Federica.

