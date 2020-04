Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

En tiempos de coronavirus se habla del mercado de pases en el fútbol, más allá de que las economías de los clubes no dejaron de deteriorarse desde el comienzo de la pandemia. Improbable o posible, la chance de que Edinson Cavani desembarque en Boca fue fogoneada por Jorge Bermúdez, integrante del Consejo del fútbol del club.

El Patrón comentó en su momento a Radio Cooperativa: "Conociendo a (Juan Román) Riquelme y a Forlán, creo que lo de Cavani se podría dar muy pronto. Ojalá, para beneficio del club, se de su arribo porque nos otorgaría una gran mano. No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo, y las señales están claras".

Fuente: AP

Mientras que el jugador de PSG transcurre sus días de inactividad en Salto, Uruguay, el presidente de Boca, Jorge Ameal, sigue escéptico respecto del pase como el primer día, contradiciendo a Bermúdez. El titular xeneize brindó una breve entrevista radial al programa "Como te va, Benedetto", en la que hizo mención al delantero uruguayo y su chance como refuerzo del equipo para junio.

"Nadie puede discutir a Cavani, pero la economía de Cavani no es la misma que la del club", manifestó Ameal en relación a que se trata de un jugador cuyo contrato dispararía los números. Seguido a esa frase, el dirigente comentó en tono de broma: "A Cavani lo voy a invitar a la platea de Boca".

Por otro lado y en continuidad con el tema refuerzos, el presidente fue terminante al considerar una falta de respeto para los campeones el hecho de traer nuevos jugadores: "Hablar de refuerzos cuando del club no ha salido absolutamente nada es una falta de respeto para los jugadores que fueron campeones. Siempre dijimos que nos íbamos a manejar con seriedad. Y yo no creo que Román ni nadie esté pensando en el Boca que viene. Estamos pensando en seguir ganando cosas con estos jugadores. Insisto: hablar de refuerzos ahora no es serio".