Los diez argentinos que movieron el mercado en las ligas más importantes de Europa

El mercado del invierno europeo culminó este martes y los jugadores argentinos tuvieron un fuerte protagonismo dentro de las tres principales ligas de Europa (España, Francia e Inglaterra). Diez futbolistas tuvieron una participación destacada y jugarán en un equipo diferente durante la recta final de la temporada.

La Primera División de España fue la liga que fichó más argentinos en este mercado de pases, con ocho. Sin embargo, ninguno de los clubes principales como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid optaron por tener a un nuevo jugador de nuestro país.

A pesar de los rumores que hubo sobre una posible salida de Almada, el argentino continuará en el Atlético de Madrid hasta el final de la temporada PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Por su parte, Inglaterra fichó a dos nuevos jugadores argentinos mientras que Francia y Países Bajos incorporaron solo a un futbolista. En cambio, las ligas de Alemania e Italia no se reforzaron con ningún jugador nuevo proveniente de Argentina.

España toma la delantera

Getafe se convirtió en el equipo con más argentinos fichados dentro de su plantel en el mercado invernal. Zaid Romero y Luis Vázquez llegaron desde Bélgica hasta final de la temporada en condición de préstamo. El primero arribó -sin opción de compra- al club español después de tener escaso protagonismo en Brujas. El exdelantero de Boca, que ya marcó un gol en su debut, también jugará hasta el 30 de junio y el equipo madrileño contará con la oportunidad de comprarle su pase a Anderlecht.

A su vez, Girona también se movió en el mercado invernal y llegó a un acuerdo con Manchester City para que Claudio Echeverri llegue a préstamo hasta el final de la temporada. El Diablito viene de jugar seis meses en Bayer Leverkusen, donde apenas disputó seis encuentros. Si bien coqueteó con la posibilidad de retornar a River Plate, el club inglés decidió cederlo a un equipo del City Group en busca de que el jugador pueda relanzar su corta carrera.

Thiago Fernández fue un protagonista del mercado de invierno en Europa. Luego de quedar libre en Vélez, donde rechazó una renovación de contrato, se marchó al Villarreal y firmó un contrato hasta junio de 2031. No obstante, el Submarino Amarillo lo cedió a préstamo por seis meses a Real Oviedo, que marcha en la última posición de la Liga, con el objetivo de que sume rodaje tras estar mucho tiempo sin actividad (su último partido había sido en diciembre de 2024, cuando sufrió una seria lesión de rodilla).

El único campeón del mundo que cambió de equipo en este mercado de pases fue Guido Rodríguez. Luego de acumular solamente 177 minutos de juego, el exjugador de River rescindió su contrato con West Ham para marcharse a Valencia, que tiene como objetivo mantener la categoría, hasta el final de la temporada. No obstante, aún no pudo debutar en el club español debido a una gastroenteritis.

Un argentino que estuvo fuera del radar y volverá a jugar en un equipo de la primera división en España es Gustavo Albarracín, mediocampista cordobés de 19 años. Formado en Talleres, regresó al Deportivo Alavés -adonde fue vendido hace 6 meses- después de haber sido cedido al Huesca. Hasta el momento, el técnico Chacho Coudet no decidió si contará con él o lo cederán a otro equipo en el extranjero.

Inglaterra no se queda atrás con los fichajes

El mercado de pases en la Premier League tuvo movimientos argentinos. Uno de los mejores fichajes de la liga en el mercado de pases invernal fue Valentín Taty Castellanos. West Ham le pagó 29 millones de euros (33,4 millones de dólares) a Lazio para contar con los servicios del mendocino y le firmó un contrato hasta junio de 2030.

“Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí. Vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda. Cada partido es una batalla, y yo estoy aquí para aportar eso, para intentar aportar esa energía, ese espíritu de lucha que llevo dentro, para que cada partido sea lo más importante y lo más duro posible”, destacó el delantero argentino en su presentación con los Hammers. Castellanos ya disputó cinco partidos para West Ham y anotó un gol, a QPR, por la FA Cup.

Taty Castellanos y un paso adelante en su carrera: la llegada a West Ham

El segundo futbolista en cambiar de club en la Premier League fue Facundo Buonanotte. El futbolista que pertenece a Brighton & Hove Albion había sido cedido a Chelsea para que dispute toda la temporada. Sin embargo, ante la falta de oportunidades en el club londinense, las Gaviotas cortaron el préstamo y lo enviaron al Leeds United hasta el 30 de junio, donde ya sumó minutos en dos encuentros.

De esta forma, se convirtió en el tercer futbolista argentino en representar al club que dirigió Marcelo Bielsa durante tres años y medio. Previamente, lo habían hecho Alejandro Sabella y Federico Bessone, aunque el exjugador de Rosario Central será el primero en hacerlo en la Premier League.

El exjugador de Central solo disputó 518 minutos durante su estadía en el Chelsea ADRIAN DENNIS - AFP

Francia completó el podio

La Ligue 1 tiene a un nuevo argentino: Aaron Anselmino. El exjugador de Boca estuvo en Borussia Dortmund durante los últimos seis meses y fue repescado por Chelseaque lo cedió a Racing de Estrasburgo.

Según consignan medios de Alemania, cuando recibió el mail que confirmaba su regreso anticipado a Chelsea, se retiró llorando de las instalaciones del Dortmund. No quería irse, ya que se había ganado el respeto del cuerpo técnico, el respaldo del vestuario y el cariño de los hinchas, especialmente después de atravesar un semestre complejo marcado por las lesiones.

Aaron Anselmino tiene un nuevo desafío: Racing de Estrasburgo; será compañero de Valentín Barco y Joaquín Panichelli en el club francés

o es la primera vez que el Chelsea cede jugadores al equipo francés, con quien comparten un mismo dueño: Todd Boehly, dueño del consorcio de inversión BlueCo. En la presente temporada, sin contar a Anselmino, hay cuatro jugadores que son propiedad del equipo inglés, pero juegan en Racing de Estrasburgo: Mike Penders, Ben Chillwell, Mathis Amougou y David Datro Fofana.

Anselmino será compañero de dos argentinos: Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

Maher Carrizo encontró club sobre el cierre del mercado

Luego de varias semanas de negociaciones para salir a Europa, Maher Carrizo jugará en Ajax, que le pagó a Vélez Sarsfield 7 millones de dólares por el 50% del pase, con la posibilidad para el club neerlandés de adquirir un 40% restante en el futuro.

El futbolista argentino firmó contrato hasta junio de 2030 y lucirá el dorsal N° 7 durante su estadía en Países Bajos. “Maher es un jugador joven con un enorme potencial. Tendrá la oportunidad de aclimatarse y adaptarse al nivel actual. Jugará en el Jong Ajax, pero también tendrá sus oportunidades en el Ajax 1, donde podrá seguir desarrollándose como suplente”, destacó Marijn Beuker, director de Asuntos Futbolísticos.

Tras rechazar a River Plate, Carrizo parecía tener todo acodado para convertirse en nuevo jugador del Midtjylland de Dinamarca. Sin embargo, la transferencia terminó cayéndose a último momento. La intención del futbolista de emigrar a Europa fue clave para que Vélez aceptara la oferta del Ajax a pocas horas de que finalizara el mercado invernal en Europa.