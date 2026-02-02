A Boca se le abren ventanas para seguir sumando refuerzos: qué posición busca cubrir

El cierre formal del libro de pases no siempre determina el final del período de incoporaciones. En Boca lo saben bien y, por estas horas, trabajan sobre una coyuntura que excede los nombres propios y se apoya en la letra chica del reglamento y en decisiones de gestión.

Más allá de haber sumado a Santiago Ascacibar y Ángel Romero, que tuvieron un auspicioso debut este domingo en el triunfo ante Newell’s en la Bombonera, el club todavía conserva margen para sumar futbolistas en este inicio de 2026. La explicación combina una baja médica de largo plazo y una eventual salida al exterior.

El primer punto es concreto y reglamentario. Rodrigo Battaglia fue operado este lunes por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles de su pierna derecha, una lesión compleja que lo marginará de las canchas entre ocho y nueve meses. La gravedad y la extensión del tiempo de recuperación le abren al Xeneize una ventana excepcional: diez días adicionales para incorporar un refuerzo una vez confirmada oficialmente la intervención quirúrgica.

Rodrigo Battaglia fue operado y tendrá al menos 8 meses de inactividad

No se trata de una ventaja menor. Battaglia no sólo no pudo realizar la pretemporada, sino que tampoco podrá sumar minutos oficiales en el Torneo Apertura y en el inicio de la Copa Libertadores. Su ausencia prolongada deja un vacío en un plantel que ya arrastra múltiples problemas físicos, especialmente en la zona media y en el ataque. Por reglamento, la baja habilita un cupo extra, y en Boca tienen decidido utilizarlo.

La búsqueda está orientada. Según dejaron trascender, el club negocia por un futbolista que se desempeña en el exterior, con gestiones avanzadas y la intención de acelerar los tiempos para cerrarlo dentro del plazo habilitado. No trascendió el nombre, pero sí la posición: delantero. Si bien el panorama actual explica la urgencia, habrá que ver qué sucede cuando todos estén disponibles y haya superpoblación de alternativas.

En la actualidad Milton Giménez arrastra una pubalgia y no se descarta una operación, Miguel Merentiel sufrió un desgarro ante Olimpia y está recuperándose, Edinson Cavani continúa afectado por una lumbalgia, aunque no se descarta que el domingo vaya al banco, Carlos Palacios no logra dejar atrás una sinovitis de rodilla y Alan Velasco se sumó recientemente a la lista con un esguince de rodilla.

Cavani iría al banco ante Vélez

Cinco delanteros y todos fuera de competencia al mismo tiempo. Un dato que obliga al cuerpo técnico a improvisar con juveniles como Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre (que no hicieron la pretemporada con el plantel profesional) y que empuja a la dirigencia a moverse aun cuando el mercado ya cerró.

Pero no es la única vía abierta. Boca también evalúa una segunda alternativa para estirar el margen de maniobra: desprenderse de Lucas Blondel mediante una venta o cesión al exterior. En ese caso, el reglamento volvería a habilitarlo para un cupo adicional.

La situación del lateral es particular y muy curiosa. Tras un primer semestre de 2025 con participación sostenida, perdió terreno con la llegada de Miguel Ángel Russo y quedó definitivamente relegado bajo la conducción de Claudio Úbeda.

En 2026, pese a algunas convocatorias, no sumó minutos oficiales y quedó fuera de la lista ante Newell’s. El cuerpo técnico no lo considera prioridad, en las prácticas incluso lo estuvo utilizando como mediocampista derecho, y el club entiende que una salida puede ser funcional desde lo deportivo y lo administrativo.

Boca le bajó el pulgar a Lucas Blondel e intentará venderlo al exterior para poder incorporar a otro futbolista JAVIER GARCIA MARTINO

La idea es clara: si aparece una propuesta desde el extranjero, Boca no pondrá demasiadas trabas. Blondel tampoco vería con malos ojos un cambio de aire, consciente de que el escenario actual le ofrece escasas oportunidades y con una zahanoria en el horizonte: la chance mínima de meterse en la lista mundialista del seleccionado de Suiza.

Ocurre que el lateral derecho proviene de una larga tradición familiar de tenistas de alto nivel en el país helvético . De hecho, un abuelo y un tío abuelo representaron a ese país en la Copa Davis (Paul y Jean-Pierre Blondel). “Era un súper talento”, le recordó Marc Rosset, 9° del ranking en 1995, a Laurent Favre, periodista de Le Temps, periódico con sede en Ginebra.

Rosset compartió con Blondel el circuito de torneos Satélites en la década del 80 y ambos, según descubrió Favre, fueron de los primeros alumnos de Pierre Paganini, gurú de la preparación física y una pieza clave en el engranaje atlético de Roger Federer.

Amante del fútbol (cuentan sus amigos que en los ‘90 disfrutaba del juego de Independiente), Jean-Yves viajaba con frecuencia, vivía unos meses en Suiza y otros en la Argentina.

Hasta el momento no hubo ofertas formales, aunque sí sondeos previos de Independiente y Argentinos Juniors, que no prosperaron por tratarse de clubes del medio local.

El plantel de Boca se reencontrará este martes por la tarde en Ezeiza para iniciar la semana de trabajo rumbo al partido del próximo domingo en Liniers ante Vélez, por la cuarta fecha del torneo Apertura.