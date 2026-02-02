El cierre del mercado de pases de Europa, en vivo
Los dirigentes se mueven con velocidad para acordar las transferencias de última hora; cierra a las 15 de nuestro país
Nypan vuelve a Manchester City
El volante noruego, Sverre Nypan, de 19 años, regresó a Manchester City tras su préstamo, en Middlesbrough, de Inglaterra, según informó el equipo de Pep Guardiola en su cuenta oficial.
Sverre Nypan has returned to Manchester City from his loan spell at Championship side Middlesbrough. pic.twitter.com/V2CFBaP9uz— Manchester City (@ManCity) February 2, 2026
Atlético de Madrid quiere a Vargas
Según informan en el medio español, El Desmarque, el mexicano Obed Vargas ya estaría en Madrid para cerrar su desembarco a Atlético de Madrid. El volante que juega en Seattle Sounders, de la MLS, se realizaría la revisión médica y en las próximas horas sería oficializado como nuevo jugador del equipo de Diego Simeone.
Ciro Inmobile a Francia
Ciro Inmobile, delantero italiano que estaba en Bolonia, fue confirmado como nuevo refuerzo de Paris FC. El goleador de 36 años se suma al club recién ascendido a la Ligue 1 hasta el final de la temporada, con un año adicional opcional.
𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋— Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026
L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/SvHMReKZH5
Leipzig, contrata por duplicado
Leipzig anunció dos nuevos futbolistas casi de forma consecutiva: el atacante alemán Brajan Gruda y y el neerlandés Dele Thomas, de PSV Eindhoven. El primer futbolista, desembarca en préstamo, mientras que el segundo firmará hasta 2031.
Neugierig auf Brajan? 👀— RB Leipzig (@RBLeipzig) February 2, 2026
Erlebt seinen ersten Tag bei RBL 👇
🎥 https://t.co/6rLt1i4p2d pic.twitter.com/DblVjWk8gq
Arsenal busca a Tonali
Arsenal se mueve con velocidad en la última jornada del mercado de pases para tratar de conseguir un reemplazo para la salida de Mikel Merino. Ante ese escenario es que desde Europa llegan versiones que indican que el apuntado sería el italiano Sandro Tonali, sin embargo, en Inglaterra creen que Newcastle no aceptaría ninguna oferta a estas alturas por el volante.
Larsen a un paso del Palace
Según informan en los periódicos de Inglaterra, el exdelantero del Celta de Vigo, Jorgen Strand Larsen, podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Crystal Palace, ya que se sometió a la revisión médica y esperan los resultados para confirmar la transferencia.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Jorgen Strand Larsen has completed his Crystal Palace medical.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 2, 2026
His £48m move from Wolves is currently progressing as planned amid AC Milan's continued assessment of deal for Jean-Philippe Mateta.
— @SkySportsNews pic.twitter.com/KZ4OkOZMlq
Último aviso para Upamecano
Bayern de Munich le advirtió al defensor francés Dayot Upamecano, que tiene una semana para definir si quiere seguir en el club alemán. En los medios locales informaron que en esta jornada podría tomarse una determinación, ya que tiene una propuesta de renovación de contrato desde hace tiempo, sin embargo, ni él ni sus representantes respondieron al respecto.
🚨🧨 EXCL | THIS week, FC Bayern are demanding a decision from Dayot #Upamecano.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 1, 2026
Either Upamecano gives his approval, or Bayern will completely withdraw their offer. He would then leave on a free transfer in the summer. Eberl/Freund have full backing from the supervisory board -… pic.twitter.com/fE8GHf9x8a
Bienvenidos al minuto a minuto de la última jornada del mercado de pases en Europa
Bienvenidos a la trasmisión en vivo de una jornada caliente en el fútbol del Viejo Continente. Este lunes cierra el libro de pases en Europa y los equipos hacen sus movimientos finales para tratar de conformar el mejor plantel posible. Si bien algunos operaciones se resolvieron antes de la fecha límite, sobre la campaña suelen aparecen operaciones que sacuden la escena. Cierra a las 15 de nuestro país.
