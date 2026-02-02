El cierre del mercado de pases de Europa, en vivo

LA NACION
Nypan vuelve a Manchester City

El volante noruego, Sverre Nypan, de 19 años, regresó a Manchester City tras su préstamo, en Middlesbrough, de Inglaterra, según informó el equipo de Pep Guardiola en su cuenta oficial.

Atlético de Madrid quiere a Vargas

Según informan en el medio español, El Desmarque, el mexicano Obed Vargas ya estaría en Madrid para cerrar su desembarco a Atlético de Madrid. El volante que juega en Seattle Sounders, de la MLS, se realizaría la revisión médica y en las próximas horas sería oficializado como nuevo jugador del equipo de Diego Simeone.

Ciro Inmobile a Francia

Ciro Inmobile, delantero italiano que estaba en Bolonia, fue confirmado como nuevo refuerzo de Paris FC. El goleador de 36 años se suma al club recién ascendido a la Ligue 1 hasta el final de la temporada, con un año adicional opcional.

Leipzig, contrata por duplicado

Leipzig anunció dos nuevos futbolistas casi de forma consecutiva: el atacante alemán Brajan Gruda y y el neerlandés Dele Thomas, de PSV Eindhoven. El primer futbolista, desembarca en préstamo, mientras que el segundo firmará hasta 2031.

Arsenal busca a Tonali

Arsenal se mueve con velocidad en la última jornada del mercado de pases para tratar de conseguir un reemplazo para la salida de Mikel Merino. Ante ese escenario es que desde Europa llegan versiones que indican que el apuntado sería el italiano Sandro Tonali, sin embargo, en Inglaterra creen que Newcastle no aceptaría ninguna oferta a estas alturas por el volante.

Larsen a un paso del Palace

Según informan en los periódicos de Inglaterra, el exdelantero del Celta de Vigo, Jorgen Strand Larsen, podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Crystal Palace, ya que se sometió a la revisión médica y esperan los resultados para confirmar la transferencia.

Último aviso para Upamecano

Bayern de Munich le advirtió al defensor francés Dayot Upamecano, que tiene una semana para definir si quiere seguir en el club alemán. En los medios locales informaron que en esta jornada podría tomarse una determinación, ya que tiene una propuesta de renovación de contrato desde hace tiempo, sin embargo, ni él ni sus representantes respondieron al respecto.

Bienvenidos al minuto a minuto de la última jornada del mercado de pases en Europa

Bienvenidos a la trasmisión en vivo de una jornada caliente en el fútbol del Viejo Continente. Este lunes cierra el libro de pases en Europa y los equipos hacen sus movimientos finales para tratar de conformar el mejor plantel posible. Si bien algunos operaciones se resolvieron antes de la fecha límite, sobre la campaña suelen aparecen operaciones que sacuden la escena. Cierra a las 15 de nuestro país.

