El cierre del mercado de pases de Europa, en vivo

Bienvenidos a la trasmisión en vivo de una jornada caliente en el fútbol del Viejo Continente. Este lunes cierra el libro de pases en Europa y los equipos hacen sus movimientos finales para tratar de conformar el mejor plantel posible. Si bien algunos operaciones se resolvieron antes de la fecha límite, sobre la campaña suelen aparecen operaciones que sacuden la escena. Cierra a las 15 de nuestro país.