Claudio Tapia y Víctor Stinfale, el goleador y el arquero que tienen el poder fuera de la cancha en Barracas y Riestra

No son presidente de los clubes, pero tienen el poder. No fueron elegidos por los socios en el presente para liderar a las instituciones, aunque las mismas llevan el registro de sus firma. Sin papeles, sin figurar en algún cargo de la comisión directiva, el fútbol de Barracas Central y de Deportivo Riestra se rige bajo las reglas de Claudio Chiqui Tapia y de Víctor Stinfale, respectivamente. Cada uno con sus formas, con sus modelos que para los extraños son opuestos, aunque en el fondo presentan similitudes. Dos nombres que provocaron un ascenso meteórico de sus clubes a la Liga Profesional, rodeados por las polémicas y las arbitrariedades.

Tapia y Stinfale proceden de lugares diferentes y tienen orígenes opuestos, pero los dos, como millones de jóvenes, soñaron con ser futbolistas profesionales. Chiqui es un producto de Barracas Central: en la cancha y fuera del estadio. Sanjuanino, de Concepción, de pequeño su familia se radico en San Telmo y luego en Barracas. Hizo inferiores en el club: N° 9, de área, corpulento y mañoso. Debutó en el Guapo cuando el equipo jugaba en la primera D y ganó un torneo Hexagonal que garantizaba una plaza para el octogonal para el segundo ascenso de la temporada 1991/92. También vistió los colores de Dock Sud. En los días de futbolista trabajó de barrendero –era empleado de Manliba, del Grupo Macri- y eligió afiliarse al sindicato de Camioneros, donde conoció por la actividad gremial a Paola Moyano –hija de Hugo, líder de Camioneros-, su expareja y madre de sus cuatro hijos.

Jugador y expresidente de Barracas Central, Claudio Chiqui Tapia recorre las instalaciones del estadio del Guapo tras la remodelación X @tapiachiqui

Chiqui soñó con ser un goleador y Stinfale, arquero. Divisiones inferiores en Platense, fue el guardavalla suplente en un partido de primera de Nueva Chicago; Morón y Colegiales, en Primera C, el final del recorrido antes de iniciar la carrera de abogacía, donde se especializó en Derecho Penal. “El fútbol no me daba plata y yo era medio pelo”, le admitió al periodista Beto Casella, en una charla en C5N. Y agregó: “Yo soy de provincia, fui a un colegio público. Conocí el fútbol y conocí las hinchadas. Tenía mucha gente borderline, así que dije ‘ya que me conocen tanto capaz que unos clientitos me hago’”. La lista de personalidades de renombre es abrumadora: Luis “El Gordo” Valor, asaltante de bancos y camiones blindados; José Barritta, exlíder de La 12; William Schlenker, exintegrante de Los Borrachos del Tablón; Monzer Al Kassar, traficante de armas; Carlos Telleldín, expolicía imputado en el atentado de la AMIA... También Diego Maradona, que fue un líder espiritual de Riestra, con sus entrenamientos, charlas con el plantel...

Al fútbol lo abordaron también desde otro costado y con otros propósitos. Tapia fue invitado varias veces para tomar el control de Barracas Central y en 2001 aceptó. Era un momento de crisis nacional y el club estaba en aprietos económicos-financieros. Bajo su mandato, que se extendió hasta marzo de 2020, el se reactivó a través de los contactos y el Guapo saltó desde la Primera D a la Primera Nacional. El último escalón, en 2021, tuvo a su hijo Matías como presidente y a Iván -el hijo más chico- como capitán. Chiqui para entonces era, desde hacía tres años, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Víctor Stinfale y Diego Maradona en el vestuario de Riestra: el abogado y empresario maneja el fútbol del Malevo desde 2012, aunque el club funciona como una asociación civil

“Cuando Víctor [Stinfale] comenzó a pensar en la posibilidad de desembarcar en el fútbol profesional buscamos un club de Primera D con camiseta negra. En la lista estaban Fénix, El Porvenir, Claypole y Riestra”, le dijo el exgerente deportivo de Malevo, Diego Figueroa, a La Nacion. El abogado tomó el control del fútbol en 2012 –el empresario televisivo Marcelo Tinelli lo empujó a la aventura- y en una década, Riestra ascendió a Primera. Dos años después que Barracas Central, pero también envuelto en polémicas y controversias: en los fallos arbitrales estaba la desconfianza.

Los audios del VAR de Barracas Central y Riestra

No hay una relación directa entre Tapia y Stinfale, aunque Speed Unlimited figuró en la espalda de la camiseta de Barracas Central en un tiempo. La bebida energizante pertenece a Energy Group, que tiene como titular al abogado. En el ambiente del fútbol ofrecen dos señales sobre un vínculo: Julio Grondona, que hizo de nexo para que el empresario-abogado ayudara económicamente al Guapo, y Daniel Angelici, expresidente de Boca y jugador de peso en la Justicia. El presidente de Riestra cuando Stinfale tomó las riendas del fútbol era Fabio Pirolo, exdirector general de la Administración de Infracciones del Gobierno porteño y exvicepresidente del fútbol amateur de Boca, y el Tano resultó el puente para unir a los líderes de Barracas Central y de Riestra.

El domingo, en la cancha de Barracas Central, el Guapo y Riestra empataron 1 a 1 en un partido con un polémico desenlace por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 Barracas Central

Tapia le tendió un salvavidas a Riestra, tras el escándalo que definió el ascenso a la Primera Nacional, ante Comunicaciones. El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se jugaran los cinco minutos que restaban para terminar la serie y el castigo fue la quita de 20 puntos –luego se redujo a diez-, una multa económica equivalente a 300 entradas durante 10 partidos y la suspensión del estadio por 10 fechas. Chiqui, en cambio, se disgustó con algunas acciones de marketing del Malevo, que utilizó el fútbol argentino como vidriera: el debut de Mateo Apolonio, de 14 años, ante Newell’s en 2024, y la irrupción del streamer Iván Buhajeruk –conocido como Spreen- en noviembre del mismo año, frente a Vélez.

Con Tapia como defensor público de los clubes como asociaciones civiles y Stinfale en el rol de gerenciador encubierto, porque no hay existencia de documentos que refieran a la presencia legal de una Sociedad Anónima Deportiva, Barracas Central y Riestra agitan entre polémicas al fútbol argentino.