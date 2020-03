Edinson Cavani, en la mira de Boca Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020 • 23:59

Jorge Bermúdez , integrante del Consejo de fútbol de Boca , expresó su optimismo sobre la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani , después de que Diego Forlán , compatriota del atacante de PSG y actual DT de Peñarol, expresara que se lo imaginaba en la entidad xeneize.

"Conociendo a (Juan Román) Riquelme y a Forlán creo que lo de Cavani se podría dar muy pronto", dijo el colombiano, de 48 años, considerado uno de los emblemas del Boca multicampeón en tiempos de Carlos Bianchi como DT.

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca

"Ojalá, para beneficio del club, el arribo de Cavani se dé. Nos otorgaría una gran mano", agregó Bermúdez. El atacante uruguayo quedará libre del Paris Saint Germain en junio próximo, más allá de que todavía no se resolvió cuándo y cómo volverá la actividad futbolística por la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

"No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo, y las señales están claras", dijo el ex zaguero central en declaraciones al programa "Boca de selección", de Radio Cooperativa. El colombiano integra la secretaría de Fútbol que preside Juan Román Riquelme, junto a los ex jugadores Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Bermúdez también se refirió a la posible llegada de otros refuerzos. "Los mejores refuerzos en este primer semestre fueron los jugadores que ya estaban en el plantel y no jugaban. Ahora, tener la posibilidad de traer uno o dos jugadores de renombre sería fabuloso y que apoyen a los que ya están. Siempre con el visto bueno del entrenador (Miguel Angel Russo) y de nuestro vicepresidente (Riquelme)", apuntó.

Junior Alonso, en la mira para mantener su vínculo con Boca Crédito: Instagram @junior_alonso4

Bermúdez también hizo mención a las situaciones del paraguayo Junior Alonso, cuyo préstamo termina en junio próximo, y del cordobés Emanuel Reynoso, quien tuvo algunas propuestas de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Sobre el defensor Alonso, el integrante del Consejo futbolístico dijo: "Ojalá se pueda quedar. Es un jugador muy importante y buscaremos los medios para su continuidad". Y acerca del ex volante de Talleres, que por el momento no es titular, Bermúdez comentó:"Después del partido que jugó contra Godoy Cruz (4-1, en el arranque de la Copa de la Superliga) creo que es uno de los que menos posibilidades tiene de irse y con grandes chances de ser titular. Es un chico que ama al club, es un gran profesional".

Fuente: Télam