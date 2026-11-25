A casi dos años de su despedida del tenis profesional, Diego “Peque” Schwartzman se prepara para afrontar un nuevo desafío lejos de las canchas. Esta vez, el exdeportista decidió incursionar en el mundo de la gastronomía junto a sus dos hermanos, con quienes próximamente inaugurará una cafetería en el barrio porteño de Palermo. En las redes sociales, la familia compartió algunos detalles del emprendimiento, que tendrá un significado muy especial.

El establecimiento llevará el nombre de Entre Tres Café, en alusión a los tres hermanos que están detrás del proyecto, y estará ubicado en Honduras 4944, en la ciudad de Buenos Aires. Si bien todavía no se anunció una fecha oficial de inauguración, los involucrados ya comenzaron a generar expectativa entre sus seguidores.

El nuevo emprendimiento familiar llevará el nombre de Entre Tres Café (Captura: Instagram @eugedemartino)

Una de las encargadas de mostrar los avances del local fue Eugenia De Martino, esposa del extenista, quien compartió una fotografía del equipo que trabaja en la iniciativa y acompañó la publicación con un breve mensaje: “Muy prontito”.

Por su parte, Schwartzman también utilizó sus redes sociales para mostrar cómo luce el interior del establecimiento y revelar uno de los detalles más emotivos de esta nueva apuesta familiar.

Cómo será Entre Tres Café, el nuevo emprendimiento del Peque Schwartzman

De acuerdo con las primeras imágenes que trascendieron, la cafetería contará con una decoración en la que predominarán las paredes claras, el mobiliario de madera y los detalles en tonos azules. Sin embargo, más allá de las elecciones estéticas, habrá un elemento que ocupará un lugar central en el establecimiento.

Se trata de Bob, el perro de Schwartzman y De Martino, que murió este año. La mascota, que formó parte de la vida de la pareja, será la protagonista de la identidad visual del emprendimiento, una manera especial de mantener presente su recuerdo en esta nueva etapa.

Bob, el perro de Schwartzman y De Martino que murió este año, será la imagen de la cafetería (Captura: Instagram @eugedemartino)

“Bob es la imagen del café”, explicó la esposa del extenista mientras mostraba uno de los rincones del local. Allí se puede observar un cartel luminoso con la ilustración del animal, que aparece con una gorra negra.

Diego Schwartzman incursionará en el mundo de la gastronomía junto a sus dos hermanos (Captura: Instagram @eugedemartino)

De esta manera, la cafetería no solo representa una nueva oportunidad laboral para los hermanos Schwartzman, sino que también estará atravesada por una historia familiar y un profundo significado sentimental.

El nuevo negocio familiar todavía no tiene una fecha oficial de inauguración (Captura: Instagram @eugedemartino)

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la propuesta gastronómica, el menú ni los horarios de atención que tendrá el establecimiento.

La nueva etapa del Peque Schwartzman lejos de las canchas

En febrero de 2025, el Peque puso fin a su carrera como tenista profesional ante el público argentino. Durante su trayectoria conquistó cuatro títulos ATP, disputó una semifinal de Roland Garros y llegó a ocupar el octavo puesto del ranking mundial.

Desde entonces, el exdeportista comenzó a explorar diferentes oportunidades profesionales vinculadas con el deporte, los negocios y los medios de comunicación.

A su vez, el mes pasado anunció que será papá por primera vez junto a su mujer Eugenia De Martino.

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino esperan a su primera hija juntos (Foto: Instagram)

“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!“, anunció la modelo durante la noche del lunes 12 de octubre. ”Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos, algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros", agregó en la publicación que hizo junto al Peque en Instagram.