La divertida teoría de Diego Schwartzman sobre la llegada de su primer hijo: “Se gestó el día de Argentina-Inglaterra”

En la previa de su primer aniversario de casados, Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que se convertirán en padres. Están en la dulce espera de una niña que llegará para sumarse a la familia y coronará una historia de amor que comenzó hace siete años e incluyó viajes por el mundo, un retiro del tenis profesional y una boda de ensueños.

El inicio de la historia de amor entre Schwartzman y De Martino se remonta a 2019 y tuvo como celestino a Ricky Sarkany. “La primera vez que nos vimos fue en una campaña de Sarkany. Como Ricky sabía que los dos estábamos solteros, nos hizo de cupido. Después no nos volvimos a ver por un tiempo, hasta que el año pasado, una amiga en común nos volvió a juntar, nos reencontramos y no nos separamos más”, reveló la modelo en diálogo con la revista ¡HOLA! Argentina en septiembre de 2020.

El extenista y la modelo tuvieron como celestino a Ricky Sarkani y en 2019 comenzaron oficialmente su relación (Foto: Instagram @eugedemartino)

Si bien al principio tuvieron que construir su relación mediante mensajes de texto debido a sus demandantes agendas que los tenían en distintas partes del mundo, ella comenzó a acompañarlo durante sus viajes y a mediados de 2019 blanquearon la relación. Al año siguiente, la pandemia los llevó a tener que convivir, situación que lo único que hizo fue consolidar su vínculo y evidenciarles que habían encontrado al respectivo amor de su vida.

En 2020 apostaron por la convivencia y no volvieron a separarse (Foto: Instagram @eugedemartino)

Una boda de ensueños

A pesar de que ambos tenían carreras públicamente conocidas, desde el primer momento tomaron la decisión de que su relación no sería mediática. Si bien nunca dudaron en dedicarse románticos posteos en las redes sociales, siempre mantuvieron un bajo perfil. El 24 de abril de 2024, justo en la previa del Roland Garros, Schwartzman le propuso matrimonio a su novia en una de las locaciones más románticas del mundo: en París y frente a la Torre Eiffel.

La pareja se comprometió en París en abril de 2024 (Foto: Instagram @eugedemartino)

“Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, expresó el “Peque” en sus redes sociales y la modelo escribió: “24-04-2024. Un día que no me lo olvido más. Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”.

Schwartzman y De Martino se casaron en octubre de 2025 eugedemartino

La pareja se casó por civil el 16 de octubre de 2025 y el 28 celebró su unión con una megafiesta en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, ante la presencia de varios amigos famosos, entre ellos Juan “Pico” Mónaco y Mónica Arnopoulos, Oriana Sabatini, Joaquín “Pollo” Álvarez, Nati Jota y Grego Rosello.

La vida después del tenis

En febrero de 2025, el deportista que llegó a ocupar el puesto número 8 en el ranking de la ATP se retiró del tenis profesional. A partir de esto, su vida cambió radicalmente y decidió probarse en nuevos espacios: además de sus participaciones en Perros de la calle (Urbana Play), se animó a mostrar sus habilidades culinarias en la cocina como participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y comenzó a trabajar activamente con distintas marcas que también le sumaron viajes por el mundo, pero como espectador y no como jugador.

Mientras De Martino continúa desarrollándose en el mundo de la moda, tras su retiro del tenis profesional, Schwartzman participó de MasterChef Celebrity y comenzó a trabajar activamente con distintas marcas (Foto: Instagram @eugedemartino)

“Ahora puedo pasar más tiempo en casa, programar cosas a futuro que eran inimaginables para mí. Y hablo de cosas simples, como saber que en diez días tengo un asado con amigos y puedo ir porque sé que voy a estar acá. A algunos les puede sonar un poco tonto, pero para mí es muy importante. Puedo compartir cumpleaños, fiestas, invitar gente a comer a casa, pasar los fines de semana sin andar mirando la hora o sin tener que armar una valija para irme al otro día durante dos o tres meses. Disfruté mucho, pero ya llevaba un tiempo imaginándome poder hacer esto que digo”, reflexionó en diálogo con LA NACION en noviembre de 2025 y aseguró que no estaba para nada arrepentido de su decisión. “Tenía un cansancio grande y mi cuerpo también me pedía parar un poco. Supe cuándo parar, y no sufrir esa transición ni los últimos años de la carrera con lesiones, con malos rendimientos. Creo que, en ese sentido, supe frenar a tiempo”, admitió.

La pareja disfruta de viajar en cada oportunidad que tiene (Foto: Instagram @eugedemartino)

Por su parte, De Martino también amplió sus horizontes. Si bien siguió dedicándose al modelaje, se animó a emprender y a principios de este año lanzó su propia marca de ropa, Edit Haus. Además, mantiene activa una cuenta de Instagram, @showmeyourreads, en la que comparte reseñas de los libros que lee.

Bebé en camino

“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!”, anunció feliz la modelo durante la noche del lunes 12 de octubre. “Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos, algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros”, agregó en la publicación que hizo junto a su marido en Instagram, que incluyó tiernas postales que mostraron el avance de su embarazo.

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que están en la dulce espera (Foto: Instagram @eugedemartino)

Acto seguido, le dedicó unas especiales palabras al extenista: “Diego Schwartzman, de todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño. Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz. No te imaginás cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá, porque no tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”.

El extenista y la modelo celebraron felices su embarazo en las redes sociales (Foto: Instagram @eugedemartino)

Tras el anuncio, Schwartzman estuvo en Perros de la calle y sorprendió a todos al revelar detalles del embarazo. Le pidieron que contara cómo lo buscó y, aunque primero dijo que todavía no iba a hacerlo, aseguró que estaba “convencido” de la fecha de concepción. Pero el misterio duró poco porque no se aguantó las ganas de hacer eco de sus especulaciones.

“Fue una situación atípica. Nosotros veníamos buscando hacía un par de meses. Hay un momento en el que las mujeres se pueden hacer un test de ovulación. Ese día a la mañana se lo hace y da positivo. ¿Quién jugaba a la tarde? Argentina-Inglaterra. Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Es hoy, mañana o pasado sí o sí’“, relató sobre lo sucedido el 15 de julio. Ese día tenían previsto ver el partido en su casa con su familia y sabían que si el resultado del partido era el deseado, iban a salir a festejar y no iban a dar los tiempos, así que tomaron cartas en el asunto.

Diego Schwartzman contó inesperados detalles del embarazo de Eugenia De Martino (Video: Perros de la calle)

“Bajo a abrirle a mi hermana, la recibimos y nos volvemos a mirar con Euge. Le mando un mensaje y me digo: ‘Vamos a la habitación hasta que llegue el resto’. Yo estoy convencido de que fue ese día…”, reveló el extenista. A todo esto, su hermana estaba sentada en el living de su casa a la espera de que comenzara el partido.

“No puedo creer lo que estoy escuchando. Él se olvida de que tengo un papá, una mamá. Te voy a matar”, respondió De Martino mediante una comunicación telefónica. “No lo podía no contar porque para mí al hijo lo hicimos el día de Argentina-Inglaterra”, se justificó él. Aunque la modelo aseguró no estar de acuerdo con la fecha de concepción que planteó su marido, ambos se mostraron felices con esta nueva etapa de sus vidas.