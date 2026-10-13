Diego Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que esperan su primer hijo: el emotivo posteo en las redes

Tras siete años de relación y un año de casados, Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino compartieron la noticia más linda: están en la dulce espera de su primera hija juntos. A través de un posteo en redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes del embarazo y le dedicó unas emotivas palabras a su bebé en camino. “¡Vamos a ser papás!“, celebraron.

“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!“, anunció feliz la modelo durante la noche del lunes 12 de octubre. ”Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos, algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros", agregó en la publicación que hizo junto a su marido en Instagram.

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino esperan a su primera hija juntos (Foto: Instagram)

Acto seguido, le dedicó unas especiales palabras al extenista: “Diego Schwartzman, de todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño. Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz. No te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá, porque no tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”.

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