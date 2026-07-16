La picante chicana de Tomás Roncero, periodista español, para la selección argentina: “Nos van a conocer el domingo”

La selección argentina consiguió una épica victoria ante Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio. Por eso, los medios del país europeo se hicieron eco de lo sucedido y en El Chiringuito de Jugones, reconocido programa de fútbol que cambiará de canal tras la Copa del Mundo, uno de sus principales periodistas apuntó duramente contra la Scaloneta y fue viral en redes sociales.

Todo comenzó con un acalorado debate entre el conductor y sus compañeros de programa, donde Josep Pedrerol se encargó de llevar a cabo la defensa de Argentina en medio de los ataques españoles. “Hablamos el mismo idioma, la cultura, hemos leído a Borges, hemos escuchado a Gardel... ¡Somos argentinos también!”, expresó el presentador.

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Ante esto, fue Tomás Roncero, reconocido hincha de Real Madrid, quien hizo un pequeño monólogo para responderle con toda su furia: “Yo como ganemos el domingo, me vale por tres mundiales. Si gano el domingo, ni me presento al del 2030 de España. Ni me presento, pues estaré todos los días sacándole el video. A Messi, a los messiánicos y al Lobo [Carrasco]”. En medio de este griterío, desde el programa hubo varios ruidos habituales de los debates y algunas partes se perdieron ante las diferencias de dialecto.

“Como ganemos el domingo, va a ser todo un suelo español que va a llenar todas las plazas, que me tiré ayer todas las noches a las cuatro de la mañana llorando viendo los vídeos de mis compatriotas llorando de emoción con su España y con la bandera de España. Argentina van de agrandados, y ya han dicho que han ganado su Mundial por ganar a Inglaterra, les quiero ver el domingo”, continuó Roncero. Así, evidenció su especial bronca contra la selección comandada por Messi, ídolo de FC Barcelona.

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Para finalizar, el periodista español expresó nuevamente: “Y como le ganemos, le vale por tres mundiales. Le dan cuatro estrellas aquí. Ni un miedo a Argentina. Se van a enterar de lo que es como gane España. Y que no tiene corazón ni huevos España, no los conocen. Y nos van a conocer el domingo. Como nos menosprecien, se van a enterar. ¡España! Con mayúsculas, le va a poner su sitio. ¿Qué cojones ahora? ¡Están aquí y no nos conocen todavía! ¡Viva España, cojones!”.