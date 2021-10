La polémica reacción del Chavo Fucks al ver una foto de Valentín Barco con dos niños de River

Tras el partido entre la Reserva de River y Boca en el que el Xeneize se impuso por 3 a 0, dos niños con la camiseta del Millonario le pidieron una foto a Valentín Barco. Al ver este gesto, Chavo Fucks lanzó un polémico comentario sobre el momento que se vivió este viernes en el River Camp y generó un debate al aire.

En medio de la previa del superclásico de este domingo, en F90 (ESPN), el programa que conduce Sebastián Vignolo, repasaron las imágenes de los tres tantos que hicieron los dirigidos por Hugo Benjamín Ibarra, en la Reserva de la Liga Profesional de Fútbol. Luego del elogio por el inicio y definición de la jugada del lateral izquierdo de Boca, que puso el marcador en una abultada ventaja para los visitantes, la producción mostró en pantalla la imagen de dos hinchas de River de aproximadamente siete años junto al goleador.

Para calentar un poco el ambiente, el conductor invitó a los panelistas a opinar sobre la postal que él mismo calificó como “linda”. “El pibito Barco con dos nenitos que fueron a ver el partido de Reserva”, explicó.

Chavo Fucks lanzó un polémico comentario al ver una foto de Barco con dos niños de River

“Los chiquitos son de River y se sacaron la foto con el 3 de Boca. Está bien, es muy bueno que lo hagan”, añadió. Sus compañeros, en tanto, celebraron la actitud de ambas partes y lo consideraron “excelente”. “Los chicos se quisieron sacar la foto con un gran jugador que hizo un golazo. A los chicos les gusta el fútbol y no les importa lo otro”, dijo Enrique Hrabina, que estuvo como invitado en el ciclo.

”Es que es un chico que se ha destacado”, añadió alguien más. Vignolo, por otra parte, señaló que el gesto del futbolista estuvo “bárbaro”. “A la hora de sacarse la foto está bien”, sostuvo Oscar Ruggeri.

No obstante, el encuentro no le gustó nada a Fucks, que desde el otro lado del estudio explicó los motivos por los que estaba en desacuerdo. “No, yo no me hubiese sacado una foto con un jugador contrario”, lanzó sin tapujos, mientras que Ruggeri le explicó que “son nenes”, por lo que ven el fútbol desde una óptica distinta.

Valentín Barco junto a los dos hinchas de River Plate Captura TV

“Sí, son pibitos, pero tenés que decirles: ‘Mirá, juega para los contrarios’. Digámosles que son los contrarios, porque después los cargan los amigos del barrio”, expresó. “Estamos en un mundo espantoso”, justificó.

Cuando el resto del panel comenzó a increparlo por sus opiniones, aseveró: “Si estamos hablando de Boca y River hace dos horas y pico, es justamente porque son rivales. Es maravillosa la rivalidad. Lo que hace rico al fútbol es la rivalidad, no agarrarse a piñas, pero esto tampoco está bueno. A mí no me gusta”.

Y sumó: “Mis hijos no se van a sacar una foto con un jugador de San Telmo. De ninguna manera. Ni de San Telmo ni de Arsenal”. Ante la incredulidad de Vignolo, Ruggeri y Daniel Arcucci, también presente en el estudio, enfatizó: “Son los contrarios, ¿estás loco vos?”.

“Si un pibe de Gimnasia se saca una foto con Verón, el padre lo mata”, finalizó.