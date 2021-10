Analía Franchín reveló cómo era la habitación que Diego Maradona compartía con Mavys Álvarez

Después de las explosivas declaraciones de Mavys Álvarez, la mujer que tuvo una relación a sus 16 años con Diego Maradona en Cuba, Analía Franchín reveló algunos detalles de la habitación que compartían en la casa donde estuvo alojado el Diez en la isla.

Franchín, que por entonces era la pareja de Guillermo Coppola, representante de Maradona, repasó en Intrusos (América) los viajes que hizo a ese país. Según sostuvo, el campeón del mundo era muy celoso de su intimidad y por ese motivo ella no compartió mucho con Mavys. Si bien los amigos del exfutbolista pasaban algunos momentos en la piscina, dijo que nadie conversaba con ella porque él era muy reservado con su entorno: “Era mejor si no la mirabas, si no la tocabas. Lo ideal era mantenerse alejado de quien estaba con Diego”.

“Nunca escuché que se hiciera el comentario específico de si era una menor. Lo que vi es que en el cuarto de Diego lo que más había eran declaraciones de amor hacia Mavys y de ella hacia él. También había hacia Dalma y a Gianinna. En esa misma habitación lo escuché llorar por Claudia (Villafañe). Era como su agenda plasmada en una pared, pero siempre eran declaraciones de amor y las fotos que yo veía de ellos eran siempre felices”, recordó.

Analía Franchín dio detalles de la habitación que compartían Diego Maradona y Mavys Álvarez

“Creo que nadie, en ningún momento, se alertó de la situación, porque al estar los padres, madre y la abuela, inclusive, ellos no lo vieron como una situación de alerta, más allá de que eso no quita que lo sea”, afirmó. En ese sentido, contó que las veces que estuvo y caminó por Cuba se impresionó por lo que veía en la calle: “La cantidad de nenitas de 12 años prostituyéndose en un régimen totalmente cruel hacia la gente, con la máxima pobreza”.

Franchín explicó que en ese momento no se planteó la situación de Maradona y Álvarez. “Tampoco era que sabía vida y obra de Mavys. Sabía que estaba de novio con Mavys como podía estar de novio con otras”, indicó. Además, sostuvo que ahora tampoco se debe culpar a la familia. “Es un contexto muy especial en donde Diego trataba a la mamá y abuelita de una manera hermosa. ¿Desde qué lugar juzgás si ella sentía en ese momento que estaba tratando de tener una mejor vida? ¿Quién era uno para decirle ‘vos estás haciendo algo mal’?”, amplió, y aclaró que esto no significaba que la relación estuviera bien.

“Maradona estaba muy solo en esa época”, dijo Analía Franchín

Por otro lado, Analía dijo que, por los comentarios que escuchó en ese entonces, no sabía que la mujer cubana estaba viviendo un calvario: “No sabía que fue tan duro”. Y añadió: “Lamento profundamente lo de esta chica, pero no para quedar bien, sino porque no lo vi y porque podría haber hecho algo más y no lo hice. No me enoja, todo lo contrario”.