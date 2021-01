La pregunta de Juanchi Baleirón que hizo tendencia en Twitter a Gonzalo Bonadeo

Los seguidores de Juanchi Baleirón convirtieron en tendencia a Gonzalo Bonadeo Crédito: Instagram @gonbonadeo1963

Juanchi Baleirón, guitarrista y cantante de Los Pericos, convirtió al periodista Gonzalo Bonadeo en tendencia en Twitter a partir de una foto, sobre la que preguntó quiénes están en la imagen y para la que pidió solamente respuestas "incorrectísimas".

En la foto aparecen Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath y David Gilmour, ex integrante de Pink Floyd.

Sin embargo, los usuarios que le respondieron al músico argentino coincidieron, en su gran mayoría, con el parecido entre el autor de temas como Wish You Were Here y el conductor de "Arqueros, ilusionistas y goleadores", que se emite por Club 94.7

En la imagen, ambos músicos británicos aparecen en una mesa tomando cerveza y la requisitoria de Baleirón alcanzó las 700 respuestas.

Para Iommi, algunos de los parecidos "incorrectísimos" fueron Ricardo La Volpe, Leopoldo Jacinto Luque y René Higuita.

