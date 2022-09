La profunda reflexión de Alejandro Fantino sobre su rotundo cambio físico: “Entreno lo justo”

El conductor Alejandro Fantino publicó este domingo por la noche una profunda reflexión acerca del cambio que sufrió en su físico en los últimos tiempos. Con el objetivo de que sus seguidores hagan lo mismo que él, Fanta contó cómo fue su proceso de conversión gracias a un entrenamiento en particular que le modificó la fisonomía y, en consecuencia, su estado de ánimo.

“Me di cuenta de que aeróbicos interminables, exigidos, cansadores, sirven si necesitas entrenar o si querés superarte en tu deporte”, comenzó su explicación Fantino, quien luego, subrayó: “Llegué a mi edad entrenando menos pero mejor. Más intenso. Más musculación. Lo entendí cuando me metí (después de probar mil maneras de entrenar) con Sole”.

A la vez, precisó cuál fue el pedido que le hizo a su personal trainer: “Le pedí ‘no pensar’, que me pasara por mail cada semana ‘día por día’. ¡¡A rajatabla!! A confiar en una nueva forma de entrenar. En ese entonces, tenía 48 años. Metí un plan y en 20 días ya estaba mejor”, señaló, entusiasta. En un ejercicio de introspección, el relator compartió: “Me di cuenta de que aeróbicos interminables, exigidos, cansadores, sirven si necesitas entrenar o si querés superarte en tu deporte”.

Alejandro Fantino antes y después Alejandro Fantino Instagram

Alejandro, de 50 años, aseguró que llegó a su edad “sintiendo energía y bienestar físico” luego de dos años de ejercicios. “Entreno lo justo. Entreno siguiendo el plan”, añadió. Al mismo tiempo, indicó: “Me siento tremendamente bien de cabeza y de físico”. E instó a que sus seguidores sigan su camino. “Metanlé con confianza. Los va a convertir en una nueva persona. Se van a sentir mejor de salud!!”

Coni Mosqueira tuvo despedida de soltera... ¿y Alejandro Fantino?

El periodista de ESPN y América TV anunció en julio que contraerían matrimonio junto a su pareja, la modelo Coni Mosqueira. En una entrevista con Intrusos, reveló que le propuso compromiso a su novio a orillas del mar Egeo, Grecia. “Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”, dijo. En su cuenta de Instagram, la mujer confesó: “El corazón me explota de felicidad. (...) Decirte SI fue lo más mágico de mi vida”. Además, añadió una serie de imágenes del emotivo momento.

Ahora, Coni está disfrutando de su despedida de soltera. Sin embargo, Ale no planeó algo parecido. Por eso, desde sus redes sociales, le pidió a su audiencia: “Che!! Me organizan mi despedida de soltero?? La armamos o no la armamos?”. “Quiero la mía car...”, agregó, tras subir una imagen de la celebración de Mosqueira con sus amigos.

Alejandro Fantino Fantino Instagram

Después, Fanta redobló la apuesta: “Si ustedes me la convencen a Coni Mosqueira, alquilo un barco y hacemos una fiesta para 350 personas!”. Acto seguido, precisó: “Listo! Ahí me ofrecieron una isla para 1800 personas. Sale fiesta de despedida!!”. Y concluyó con una pregunta más que pertinente para el momento: “Pero... ¿se la debe invitar a la novia?”. El cronista se reservó la respuesta mayoritaria de sus seguidores.