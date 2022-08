Alejandro Fantino volvió con su programa en ESPN y recurrió a la filosofía para hablar de la Selección Argentina

El programa ESPN Show, que conduce Alejandro Fantino, volvió a salir aire al este lunes tras varios meses de ausencia, y en los dos primeros capítulos, el animador estuvo en la capital de Grecia, Atenas, y en Pujato, la ciudad de Santa Fe de donde es oriundo el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. El objetivo del animador era trazar una línea entre la mitología griega, y el actual equipo Albiceleste.

En esa línea, Fantino se propuso “desafiar al discurso futbolero”, y admitió que su objetivo era “poder conectar a la selección de Scaloni con el mundo griego”, así como “la belleza propuesta por el arte griego con la del fútbol”. En ese sentido, el periodista realizó un descargo con aires autorreferenciales, y como si fuera una proclama de principios, lanzó: “Cuando decís o pensás fuera de lo que el mundo del fútbol decide que pienses o hagas, quedas absolutamente excluido. Y eso, tiene que ver con la alegoría de la caverna de Platón”.

Por otra parte, hizo, una comparación entre las batallas de las Termópilas y la Copa América, y puso en lugares paralelos al rey de Esparta con el DT de la Selección. “Si Leónidas de Esparta no hubiese defendido las Termópilas y no hubiese defendido su vida como la entregó, tal vez, no habría democracia. Y si el Leónidas de Pujato (por Scaloni) no hubiese armado el equipo que armó, con su ética de trabajo, con su formación, y con su templanza, tal vez, (Lionel) Messi, no hubiese tenido un título importante como en la Copa América”.

Por eso, estirando las semejanzas hasta las fronteras de lo imposible, Fantino le pidió a su público un poco de imaginación, y dijo: “Yo creo, y esto sí es un pensamiento filosófico, y esto es lo que digo desafiar al discurso futbolero, que la democracia la debe al Leónidas de Esparta, lo que Messi le debe al Leónidas de Pujato”.

"Desafiar al discurso futbolero": Fantino utilizó la filosofía para explicar a la selección

En otro orden, aseguró que la Selección que salió campeona del mundo en México 86′ era Micénica, mientras que la de Scaloni es hoplítica. Y lo explicó: “La selección de (Carlos) Bilardo del 86′ tenía un héroe que hacía una individual y ganaba una batalla, como lo hizo (Diego) Maradona contra los ingleses. Y la de Lionel Scaloni, el Leonidas de Pujato, es una selección hoplítica. Una vez formada la línea, el general definía cuantas líneas iba a tener. Argentina es hoplítica porque gana tácticamente cada vez que enfrenta a un rival”, indicó.

De las Termópilas, batalla en la que está inspirada la película 300, Fantino tomó la que, cree, es una lección para el deporte más popular del país. “Leónidas triunfó perdiendo. Y ahí va al primer mensaje al mundo del fútbol, que solamente quiere ganar”.

Consciente de su osada cruzada, Fantino anticipó en la venta de su programa que a él le gustan “otras cosas”, con un destinatario elíptico: “Vamos a tratar de no hacer lo que venimos haciendo hace muchos años, de charlar con otra gente, de darle voz a la clase media, y la clase baja del mundo del deporte”.