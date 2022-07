Marcelo Espina estalló contra sus compañeros porque no lo dejaron intervenir: “En una hora no hablé, tampoco la b...”

El columnista de F90 (ESPN), Marcelo Espina, estalló este jueves contra sus compañeros de programa porque no lo dejaban intervenir en la discusión sobre la polémica anulación del gol de River Plate contra Vélez Sarsfield, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese gol hubiera significado el empate de la serie para el conjunto millonario.

Cuando el conductor Sebastián Vignolo se disponía a dar por cerrado el debate, Espina pidió la palabra. “Sí, Marce”, le dijo el “Pollo” al exjugador, para darle el pie a que su compañero hable. En ese momento, el exvolante de Platense y Colo-Colo, entre otros equipos, lanzó un fuerte e inesperado comentario, por tratarse de una persona siempre muy centrada. “Sí, porque no pude meter un bocado”.

Atento al reclamo de su colega, Vignolo le dio la razón, y Espina agregó: “En una hora no hablé todavía, eh. Real”. Luego, el comentarista deportivo Chavo Fucks lo chicaneó al decirle “esto es F90″, a lo que el exfutbolista contestó con gesto adusto y mirada fulminante: “No, bueno, pero tampoco la bol...”. Siempre contemporizador, el relator reiteró: “Tiene razón”. De fondo, se escucharon las risas incómodas del resto de los integrantes del ciclo. “No, y sí...”, concluyó Espina.

River quedó eliminado en lo octavos de final de la Copa Libertadores LA NACION/Mauro Alfieri

Acto seguido, el exfutbolista opinó que “Vélez ganó y pasó bien”. Después, dio su punto de vista acerca de la jugada en cuestión. “Me parece que no es una mano cobrable. Lejísimos, está. Pero lo más grave de todo esto, es que el VAR termina queriendo influenciar. De hecho, lo hace influenciar al árbitro a tomar una decisión de la cual él no está decididamente convencido”.

Posteriormente, Espina estimó que el VAR debió haber dejado decidir el árbitro, y no “meter ficha” sobre Tobar. “Déjalo que decida el árbitro. No les quiera meter ficha, cuando el árbitro te dice cinco veces, ‘mirá que no le pegó'”. A la vez, consideró que “esto habla mal del árbitro” quien, desde su punto de vista, tendría que haber dicho: “Muchachos, déjense de jo... Para mí, no es mano, y no cobro mano”. Tras un largo silencio, Vignolo se mostró de acuerdo con Espina, al igual que su compañero Federico Bulos.

Más adelante, Fucks citó la modificación en el reglamento del 2 de marzo de 2019, donde se incluyó como infracción toda vez que el futbolista impacte el balón “con la mano o brazo aunque sea de manera voluntaria o accidental”. Allí, el exdeportista indicó: “Bueno, la regla va a tener que cambiarse, ¿por qué qué querés? ¿Que el pibe salte con las manos en los bolsillos? No puede ser”.

La charla en el VAR por el gol anulado a River

Posteriormente, en el programa mostraron la ocasión en la que el árbitro Wilmar Roldan no cobró un penal en favor de Perú contra Argentina (en un encuentro disputado en noviembre de 2020), a pesar de que los jueces del VAR le insistían para que lo hiciera.

Una vez que terminó de ver las imágenes, el columnista redobló la apuesta con un comentario de alto voltaje: “Exactamente lo que estábamos hablando hoy. ¿Puedo decir una expresión futbolística? El árbitro no tuvo los hue... para decirle ‘muchachos, no es penal, yo no veo’”.

Sorprendido, el animador le dijo a Espina: “Es fuerte, Marcelo”, a lo que el comentarista concluyó: “Es fuerte, pero la tenés que poner arriba de la mesa”.