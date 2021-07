Sebastián Vignolo, sin piedad contra Edwin Cardona: “Él es el gran responsable si Boca queda fuera de la copa”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, cruzó duramente al futbolista colombiano de Boca Juniors, Edwin Cardona, y lo sindicó como “uno de los grandes responsables” de la eliminación del conjunto xeneize, en caso de que Boca quede afuera de la competencia esta noche ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cardona, que decidió no volver a la Argentina después de disputar la Copa América con su Selección, a pesar de que Boca puso a disposición un avión para él y su familia, no está disponible para disputar el trascendental partido del equipo de Miguel Ángel Russo, ya que está cumpliendo el aislamiento reglamentario de 7 días por haber roto la burbuja que mantenía con sus compañeros de Selección.

“ Lo que hizo Cardona no se hace. Tu equipo se está jugando, no voy a decir la vida porque van a decirme que no, pero te estás jugando los octavos de final de la Copa Libertadores”, dijo Vignolo este martes en su programa.

Edwin Cardona, en una fiesta en Colombia, luego de disputar la Copa América; por su viaje de descanso, deberá hacer cuarentena y Boca no lo tendrá en el partido contra Atlético Mineiro

El periodista consideró que si él fuera jugador de Boca diría: “A este flaco no le importa nada . (...) Que se enojen Cardona, el representante de Cardona que quería cambiar el fixture, quien sea, y no me vengan con que la familia: todos tienen familia, y la familia de Cardona, en tal caso, iba a llegar un rato más tarde a la Argentina. A Cardona, Boca, hoy, no le importó ”, lanzó.

Al mismo tiempo, Vignolo admitió que si en el futuro Cardona hace un gol, los hinchas xeneizes lo van a vitorear, pero hoy, el volante cafetero “depende de que Boca pase, porque si no pasa, es uno de los grandes responsables. O irresponsables” .

LA NACION