Sebastián Domínguez, sobre el River de Marcelo Gallardo: “No tiene un estilo”

El panelista de “Equipo F”, Sebastián Domínguez, señaló este lunes por la noche que resulta “difícil encasillar” al primer equipo de River Plate, que dirige el entrenador Marcelo Gallardo desde agosto de 2014.

Tras la pregunta de Sebastián Vignolo sobre cómo definiría al River de Gallardo, Domínguez respondió: “Tendría cierta precaución cuando hablamos de sistema, de estilo. River no es posicional, no es un equipo que juegue de contraataque. Es un equipo que te fajaba todo el partido, que te llevaba a un grado de estrés, que te tiraba 50 centros y te obliga a sacar 50 centros. Pero no tiene un estilo. No sé si tiene muchos movimientos” , agregó el exdefensor.

A su vez, consideró que los “primeros River” de Gallardo tenían “más sistema de juego” que el actual. “River, ¿es un equipo paciente, con jugadores que interpreten los espacios? Sí tiene transiciones de ida y vuelta, y es ahí donde te lastimaba. Hoy lo está sufriendo ”, dijo el exjguador.

Por otra parte, el exfutbolista coincidió con su colega Diego Latorre en que River juega “acelerado” . “En un parido donde se necesita otra cadencia el juego, (River) sigue jugando acelerado, y hoy, ese acelere, le juega en contra ”, sostuvo. En tanto, Domínguez estimó que el conjunto millonario “no defiende igual” que antes.

En ese sentido, el ex Vélez Sarsfield, Estudiantes y Newell’s Old Boys, consideró que la partida del equipo de Lucas Martínez Quarta, resintió el esquema defensivo del equipo de Gallardo: “No jugó más con la solidez habitual, y para mí, es la preocupación mas grande de Gallardo”, añadió.

Por su lado, Latorre estimó que “el fútbol tiene ritmos” , y en ese sentido, piensa que River “a veces se niega los propios espacios” : “Jugar a una alta velocidad, a veces, conspira contra la precisión”, concluyó Gambeta.

