La reflexión de Sebastián Domínguez sobre la vida de los futbolistas

Santiago "Morro" García falleció a los 30 años.

8 de febrero de 2021 • 13:19

La muerte de Santiago "Morro" García golpeó al mundo del fútbol. El jugador uruguayo de 30 años fue encontrado sin vida en su departamento en Mendoza tras atravesar un tratamiento psiquiátrico.

Al respecto se expresó el panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, quien se remitió a las vicisitudes que atraviesa un jugador hasta llegar a la Primera División para tratar de explicar el trágico desenlace de García.

"Bronca por la situación en general. Hay que hacer una cronología. Al futbolista de joven. No pongamos al futbolista en un lugar distinto de un tipo que pasa por lo mismo y se levanta a laburar todos los días. Son individuos. Hablemos de la persona", diferenció Domínguez.

Luego, el exjugador reflexionó: "Empiezan a jugar al fútbol desde muy chicos y desde muy temprano con la ambición, y con los objetivos de gente mucho más grande que ellos. Un chico de 9 años, ¿a dónde aspira? A jugar con los amigos, a ser campeón con la Selección, como alguna vez lo dijo Diego, pero no lo dice desde un conocimiento de todo lo que hay para llegar hasta ahí".

Por otra parte, el exfutbolista responsabilizó a los entornos de los jugadores en formación: "El padre que está colgado del alambrado, el hincha que muchas veces se enoja en las redes sociales. Cuando erra un pase le dicen muerto de hambre, amargo, pecho frío, ladrón, mercenario. Todo eso es violencia también", agregó.

Además, utilizó una historia personal para referirse a las diferentes historias de vida que conviven los jugadores: "A mí, uno de los profesionales que trabajaba en Vélez en su momento, con el cual hablaba mucho, tenía muchos chicos de zona oeste, que eran muy buenos futbolistas, pero con algunos problemas disciplinarios. Y cuando me siento a hablar con él le digo: no le encuentro la forma, no le puedo entrar por ningún lado. Ya intenté. Y el tipo me decía: ¿vos de dónde venís? Mi mamá es Licenciada en Ciencias Políticas, mi viejo es bancario-futbolista, y después siguió siendo entrenador. Yo vengo de ese lado de la pedagogía en mi casa y mucha formación, en esto del deporte en conjunto".

"Me dice: vos le estás hablando, a chicos que por ahí conviven en una misma habitación, dividida por un biombo, el padrastro con la madre, y la madrastra con el padre. Y vos le estás hablando a ese chico: ¿qué razonamiento tiene ese pibe similar al tuyo? Tiene que asimilar cosas que vos estás pidiendo. No están a la misma altura. No digo mejor ni peor", agregó.

Finalmente, cuestionó que los entrenadores juveniles no apoyen a los futbolistas que no llegan a ser profesionales: "¿Cuántas personas se forman en el medio para decirles que no iban a llegar, pero que tienen que continuar de alguna manera? Ese es el eslabón que falta. (...) Siempre me pasaba que el entrenador hablaba con los que jugaba bien, y los que jugaban mal de vez en cuando".

La emoción de Seba Domínguez al escuchar a la mamá del "Morro"

Por último, el analista de fútbol no pudo ocultar su afección cuando en el programa entrevistaron a la madre de Santiago García, Claudia Correa, quien dio su testimonio sobre cómo se encontraba su hijo en el último tiempo.