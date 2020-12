El delantero del PSG y la cantante se verán en la ciudad brasileña. Crédito: Instagram

El ida y vuelta entre Neymar y la ex voz de Rombai Emilia Mernes en redes sociales empezó hace casi un año y parecería estar concretándose en estos días en Río de Janeiro, dado que el brasileño invitó a la entrerriana a la fiesta que dará para 500 personas y que despertó la polémica no solo en su país sino en el mundo entero.

Es un hecho que la joven cantante de 24 años está en Río, a donde viajó con su amigo el periodista e influencer Lizardo Ponce. Y, según confirmó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, la artista fue invitada especialmente por el futbolista.

Emilia Mernes y Lizardo Ponce, de camino a Río de Janeiro. Crédito: Instagram

Emilia Mernes, en el aeropuerto de camino a Río de Janeiro para asistir a la fiesta de Neymar. Crédito: Instagram

Según la periodista, ambos "tienen un vínculo sexual hace un año", desde que él la buscó por Instagram y "le encantó". "No es una relación formal. Es un touch and go", definió Latorre.

Allí, en Instagram, se suelen mandar guiños a través de comentarios y stories. Uno de los primeros fue por parte del futbolista, cuando compartió el video del videoclip de "Já é tarde", un tema de Emilia Mernes junto a la brasileña Bianca, donde no solo la arrobó sino que también puso un corazón.

Emilia Mernes es la ex cantante de Rombai. Crédito: Instagram

Unos meses después, la cantante y bailarina nacida en Nogoyá, Entre Ríos, contó queel futbolista del PSG la conoció por la canción "No soy yo", que grabó junto al puertorriqueño Darell. "Qué loco que Neymar me conozca a mí que soy una artista argentina. Hasta dónde puede llegar la música, ¿no?", pensó entonces.

Los guiños entre Neymar y Emilia Mernes. Crédito: Instagram

Sin embargo, al contar cómo había aprendido portugués, dijo que le enseñaba "un amigo" y automáticamente se empezó a reír, aunque insistió en que su relación era únicamente de amistad.

Según informaron en LAM, hace un tiempo Neymar la invitó a Mernes a Miami para ver un partido entre Brasil y Colombia. De acuerdo con lo manifestado por Yanina, esa no debe haber sido la única vez que el delantero le envió un pasaje a la cantante. "Imaginate que si el Pocho Lavezzi llevaba y traía...", lanzó.

Neymar y su baile de "Bendición", el tema de Emilia Mernes. Crédito: Instagram 00:14

Una de las manifestaciones más explícitas de la relación entre ambos fue cuando Ney se animó al challenge de "Bendición", uno de los últimos temas de Emilia. Es que el deportista subió el baile de la canción a sus stories y ella lo compartió con fuegos, corazones y comentó: "¡Qué flow!".

Ahora, después de frases, stories, comentarios y demás guiños en las redes sociales, el futbolista y la artista se verán en público para, quizás, blanquear aquello con lo que sus fanáticos estuvieron especulando.