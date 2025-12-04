LA NACION

La locura de los fanáticos por Neymar casi termina en un compañero suyo accidentado

Tras el éxito de Santos un hincha ingresó a la cancha y en su intento por llegar a la estrella brasileña atropelló al defensor Zé Ivaldo

Un fanático entró a la cancha para buscar a Neymar y atropelló a Zé Ivaldo que terminó en el foso del banco de los suplentes
La dimensión de la locura que genera Neymar en los fanáticos brasileños es difícil de cuantificar. Porque es tan grande lo que produce que en el partido entre Santos y Juventude, en el estadio Alfredo Jaconi, su desempeño con tres goles que marcó la diferencia en la victoria de Santos, casi que quedó opacado porque se dio una situación increíble en el festejo del equipo paulista.

Es que un aficionado ingresó al campo para intentar abrazar a Neymar y en su desesperación empujó al defensor Zé Ivaldo, que perdió el equilibrio y terminó cayendo dentro del foso del banco de los suplentes y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.

El momento fue registrado por las cámaras oficiales y rápidamente se viralizó, lo que generó una enorme inquietud por el estado de salud del futbolista. Ante semejante revuelo, Santos emitió un comunicado para llevar tranquilidad a sus fanáticos en las redes sociales.

Es más, Globo Esporte informó que la invasión se produjo en el cierre del partido. El hincha logró evadir al personal de la seguridad y en su intento por abrazar a Neymar atropelló a Zé Ivaldo, que cayó rodando dentro del banco de los suplentes. El defensor permaneció tendido en el césped y despertó la preocupación de sus compañeros.

Después de algunos minutos y tras corroborar que no había sido un golpe grave el de Zé Ivaldo se registraron algunas bromas de sus propios compañeros. Incluso, el volante Willian Arão al charlar con la transmisión oficial, con una sonrisa dijo: “¿Podemos reírnos ahora?”.

El propio club, en sus redes sociales, aclaró poco después: “Todo bien con Zé Ivaldo, hinchada del Santos”, acompañando la publicación con una foto del jugador levantando el pulgar.

La locura por Neymar en Santos, no sólo se traslada a su figura, sino que en este partido ante Juventude marcó tres goles determinantes en la lucha de su equipo por mantener la permanencia en la elite del fútbol brasileño.

Una vez finalizado el partido, Neymar habló de lo que sucedió en el partido: “Estoy muy feliz, por estos goles, por poder ayudar al Santos de alguna manera, pero obviamente que sin mis compañeros no habría podido hacerlo. Así que estamos contentos por la victoria. Falta un partido todavía y tenemos que dar nuestro máximo de nuevo. Y por el esfuerzo de estar en el campo, creo que, fue lo que dije en la otra entrevista. Obviamente, siempre priorizando mi salud como atleta”.

Además, sobre su estado físico, que lo expuso porque le había recomendado someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda, explicó: “Nada más allá para perjudicar mi carrera. Es lo que hay. Es algo que vengo pasando, ¿no?, desde hace meses, desde hace años, con lesiones. Pero estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento”.

Lo mejor de Neymar en el partido

