La revelación de Marcelo Palacios sobre su relación con Julio César Toresani

El panelista de Superfútbol, Marcelo Palacios, se refirió al fallecimiento del futbolista Santiago "Morro" García, y recordó su vínculo con Julio César Toresani, quien pasó por una situación similar al delantero de Godoy Cruz.

"¿A mí sabés que me decía Toresani? Me escribía día por medio y me pedía cosas. Y me agradecía que le atendiera el teléfono, que le respondiera los mensajes", reveló el periodista de TyC Sports sobre el deportista fallecido en abril de 2019.

Luego, Palacios le mandó un mensaje a a sus colegas: "Les voy a decir una sola cosa a los jóvenes periodistas (y a los viejos también): respondámosles los mensajes a los tipos que ya no son 'La tapa del Gráfico'. Si hay algo que me hubiera quedado mal, es si no le hubiera respondido el mensaje a Julio", confesó el cronista.

Santiago "Morro" García

Además, Palacios relató lo que le decía Toresani al ser ninguneado por los periodistas: "Vos podés creer que no me atiende el teléfono, vos podés creer que le mando mensajes, me clava el visto y no me responde. El no pedía otra cosa. Ni me decía quiero laburar. Me decía: no me contestan el teléfono".

Finalmente, el conductor de Radio La Red llamó a estar "muy atentos" en relación a otros casos similares a los de García y Toresani, y evocó las palabras de Ramón "Wanchope" Ábila, que también perdió a su hermano durante la pandemia del Covid-19: "Quiero darle el mensaje a esa gente para que pida ayuda, porque hay gente que seguramente va a querer ayudarla y va a tener la necesidad de ayudarla a salir adelante".