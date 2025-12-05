El momento en el que Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026

Lionel Scaloni fue uno de los grandes protagonistas en la ceremonia donde la FIFA realiza el sorteo del Mundial 2022, en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

En el comienzo de la gala, el entrenador de la selección ingresó al escenario principal sosteniendo el trofeo que su equipo conquistó en Qatar 2022. La imagen fue simbólica: el campeón defensor presentó oficialmente la Copa del Mundo y la depositó en una tarima ubicada en el medio, ante la mirada de dirigentes, representantes de selecciones y medios de todo el planeta.

“La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal”, expresó Scaloni, ya con el micrófono en mano, cuando le preguntaron por la final contra Francia. Y vinculó aquel espíritu con el desafío que se avecina: “Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo. Seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar”.

Aí está a tão desejada taça de Campeão do Mundo 😍#sporttvportugal #Mundial2026 pic.twitter.com/SifavpLxE0 — sport tv (@sporttvportugal) December 5, 2025

El DT nacido en Pujato llegó a la capital estadounidense con un clima distinto al que rodeó a la Selección antes de Qatar. Esta vez, Argentina ya no es un proyecto en construcción, sino el multicampeón reinante. Esa diferencia también se percibe en el propio Scaloni.

“Comparado con el sorteo anterior estoy más tranquilo”, admitió en diálogo con la prensa durante la previa del evento. “Antes hacíamos muchas cuentas. Viendo lo que pasó el Mundial pasado… no se dieron todas las cuentas que pensábamos. Para intentar hacer algo hay que cruzarse a los mejores”, agregó.

Lejos de reducir el abanico de candidatos, el entrenador argentino remarcó la paridad que imagina para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “No son solo España, Francia, Argentina e Inglaterra. Hay muchos rivales fuertes que te pueden tocar antes. Desde cuartos hay partidos muy exigentes, o incluso antes si a alguno no le va bien en la fase de grupos”, advirtió.

Scaloni acomoda la Copa del Mundo en la tarima principal del escenario DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scaloni también subrayó un rasgo que considera central en este ciclo exitoso: la mentalidad competitiva del plantel. “Estamos bien. Seguimos batallando como si no hubiésemos ganado nada. Eso me gusta”, señaló, aunque dejó en claro su principal preocupación de cara al futuro: “Lo que me preocupa es que lleguen bien los jugadores”.

Por último, el entrenador se refirió a uno de los temas que ya genera debate de cara al Mundial 2026: los horarios y las condiciones climáticas. Tras los antecedentes del Mundial de Clubes, disputado con altas temperaturas, Scaloni se mostró cauto. “No sé cómo será el tema horarios. Esperemos que corrijan si se parecen a los del Mundial de Clubes. En principio se jugará por cercanía, pero como es un país tan grande, algún viaje en avión habrá”, explicó. Y concluyó con una definición que resume el desafío: “Comparado con Qatar, será un Mundial único”.

En ese ida y vuelta con los medios, Scaloni también se había referido a la Finalissima que, supuestamente, se disputará entre la Argentina y España en marzo próximo: “No es la incomodidad. Se podría haber jugado antes. Estamos a la espera, no tenemos noticias. Yo viajé con Luis (De la Fuente, DT de la roja); es mi amigo, me dio el curso de entrenador en la UEFA. Y tampoco él tiene una confirmación absoluta”, sostuvo.