La sorpresiva respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre los delanteros de Francia

Los delanteros españoles Lamine Yamal y Nico Williams dieron una entrevista al canal de su selección a horas del cruce ante Austria por los 16avos del Mundial 2026 y palpitaron el partido. Además, el futbolista de Barcelona se animó a revelar cuáles son sus encuentros de semifinales ideales y lanzó una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron sobre los atacantes que tiene Francia, una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo.

Durante la entrevista, el periodista Dani Martínez les preguntó cuáles serían las selecciones que preferían evitar y marcó a Brasil como una de las más difíciles. Sin embargo, Yamal lo retrucó y afirmó: “No, para mí sería perfecto un España-Francia y un Argentina-Portugal”. Cabe señalar que el reportaje fue grabado antes de que se definieran los cruces, y ahora la albiceleste y el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo solo pueden cruzarse en la final.

En ese momento, Martínez respaldó su contestación, pero también aclaró que Francia es un rival que tiene “dinamita” en su ataque. “¿Y nosotros?“, contestó el delantero español con un sonrisa y señaló a Williams.

¿𝒀 𝒏𝒐𝒔𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔?



🫵🏽 Lamine saca las garras cuando le hablan del ataque de Francia.



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El jugador de Athletic Bilbao buscó mediar en su comentario y sostuvo que Francia tiene “buenos jugadores”, pero el periodista le recriminó que mantenga una mentalidad similar a la de Yamal. “Tenés que subirte a su carro, te estás subiendo al mío”, aseguró y Williams respondió: “Tenés razón, ya les hemos ganado”.

Un día atrás, el extremo ya había anticipado un eventual cruce y aseveró: “Para mí ahora empieza el verdadero Mundial. En la etapa de grupos hay que jugar bien y pasar, pero ahora empieza lo importante, no hay ningún favorito. Mira a Alemania. Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros. El Mundial es algo totalmente diferente a lo demás. Estoy aprendiendo, el fútbol de selecciones es diferente al de clubes. Cuando llego a una competencia pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año”.

Entre otros temas, Yamal se refirió a su lesión y contó que, al momento de lastimarse -en un penal contra Celta de Vigo- pensó en el Mundial. “Cuando me estaba mirando el doctor, dije: ‘No me jodas’. Yo nunca me había roto”, explicó. El atacante tuvo afectado el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le impidió participar en el último tramo de la Liga de España que obtuvo Barcelona por segunda temporada consecutiva.

Lamine Yamal palpitó el cruce con Austria CARL DE SOUZA - AFP

De todos modos, indicó que ya se encuentra mejor y está en condiciones de enfrentar este jueves a Austria. “Puedo jugar los 90 minutos. Si veo que hay una pelota dividida no entro, pero no sólo por mí mismo, sino por el otro, para no hacerle daño, pero entreno a tope, sí“, aseguró en una entrevista con la cadena de radio española Cope.

El delantero de Barcelona, además, subrayó que le gustaría enfrentar a Nuno Mendes, lateral izquierdo de Portugal, en el Mundial, a quien ya se cruzó en otras definiciones. “Estaría bueno. Los dos sabemos que sería un 1 vs. 1″, expresó.

Este martes, el jugador de 18 años, que está disputando su primera Copa del Mundo, analizó el rendimiento general de España y dijo que figura como candidata. “¿Cuál es nuestro nivel? ¿El de la Eurocopa? [en la que su selección fue campeona] Es que al final yo he jugado muchas veces bien y me he ido a casa. Lo importante es ganar. Si juegas bien te vas a la habitación contento, pero si pierdes, te vas triste. Es verdad que podemos mejorar. Somos mucho mejores de lo que estamos mostrando. Pero, ¿qué es mejor, jugar como Países Bajos y estar en casa o como Paraguay y estar feliz en la habitación?“, destacó.