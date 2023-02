La tragedia que marcó el final de la carrera de Ricardo Gareca como jugador: “Me pegó fuerte”

escuchar

El entrenador de fútbol Ricardo Gareca contó este lunes por la noche, en una entrevista concedida a Equipo F (ESPN), cuál fue el motivo principal de su retiro como jugador profesional. A corazón abierto, el Tigre reveló que la muerte de un amigo suyo lo llevó a tomar la drástica decisión de colgar los botines. Se trata de Jorge “Gallego” Vázquez, quien falleció trágicamente en un siniestro vial a los 38 años.

Según explicó el propio protagonista, Gareca se sentía bien físicamente, pero el factor anímico fue decisivo para decidirse por el retiro. “Yo no estaba mal. Si bien era suplente en Independiente y me costó recuperarlo. Tenían un par de pibes: Rambert, el Palomo (Usuriaga), Gustavo López... Ya se me complicaba jugar. Era Independiente. Pero después de que se mata el Gallego no me agarró más ganas de seguir. Eso caló en mí para seguir jugando al futbol. No quise saber más nada. Me pegó fuerte”.

La intempestiva postura tomó por sorpresa, inclusive, a sus familiares más cercanos. “Yo tomé la decisión sin consultar a nadie. Decidir dejar el fútbol no es algo fácil. Directamente, agarré y dije ‘éste es el último partido que juego’. Mi papá no me hablaba y mi esposa enojada conmigo, porque estaba para seguir”.

Luego, el exDT de la selección Perú contó cómo se enteró de la trágica noticia. “Estábamos (con Oscar Ruggeri) en el cumpleaños de uno de mis hijos. Y viene mi suegro a decirnos: ‘se mató el Gallego’. Iba a venir al cumpleaños”. Y dio un detalle estremecedor: “¿Sabés cómo se entera la señora (de Vázquez)? Por Crónica TV desde la cama. Estaba embarazada. Al día siguiente, tiene familia. Yo soy padrino de la nena que nació. Fue una locura”.

Por otra parte, Gareca aseguró que, por sus condiciones físicas, podría haber seguido jugando al fútbol. “A lo mejor si no me iba a Independiente, me iba a otro equipo. Podría haber jugado a lo mejor en un equipo más chico, en Segunda”. En ese momento, el Rojo venía de salir campeón del torneo local y de la Interamericana.

Por último, el periodista Mariano Closs le preguntó a Ricardo si, en efecto, la noticia de la muerte del Gallego, jugador formado en las inferiores de Boca junto a Ruggeri y a él lo había desmoronado. Sincero, el exfutbolista de 65 años contestó: “Yo venía madurando (la decisión) porque me había recibido de técnico, pero eso fue el golpe”. Sobre su relación con Vázquez y Ruggeri, sentenció: “Éramos muy amigos, estábamos todo el día juntos”.

Quién fue Jorge “Gallego” Vázquez

Jorge Vázquez, que debutó en Boca Juniors en 1982, jugó 95 partidos en el conunto xeneize, donde marcó 19 goles. En el Metropolitano 1982, fue uno de los delanteros más destacados del equipo azul y amarillo. En ese campeonato, anotó 12 tantos. En 1994, a la edad de 38 años, Vázquez murió en un siniestro vial ocurrido en la avenida Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Ruggeri y Gareca son padrinos de sus hijos.

