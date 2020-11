La tristeza del médico personal de Diego Maradona: "Estoy muy dolido"

El médico Leopoldo Luque había estado a cargo de la operación de Maradona en la cabeza hace 20 días Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 11:36

Rodeado de cámaras y periodistas, el médico personal y encargado de la última operación de Diego Maradona, Leopoldo Luque, llegó pasadas las 10 de la mañana al multitudinario velorio en Casa Rosada. Sin hacer referencias al cuadro médico del Diez, Luque se limitó a decir que estaba muy dolido.

"Estamos acompañando permanentemente a la familia. Estamos muy dolidos por la pérdida que es una pérdida a nivel mundial, de una persona invaluable", dijo Luque cuando intentaba ingresar con su moto por la explanada de Casa Rosada que el Gobierno dispuso para allegados de Maradona.

Los periodistas que lo abordaron le pidieron detalles de la situación de la salud de su paciente a lo que respondió: "Estamos directamente con la familia, estamos en contacto con ellos". Y agregó: "Sepan disculpar, pero no vamos a dar ninguna declaración".

Además evadió las preguntas sobre las declaraciones del abogado y amigo de Maradona, Matías Morla, en las que lanzó una crítica a la falta de atención. "Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control", dijo, y tildó de "criminal idiotez" la demora que tuvieron las ambulancias en llegar a asistir a Maradona.

Más críticas

Alfredo Cahe, histórico médico de cabecera del campeón del mundo, también criticó la situación: "Diego tenía que haber permanecido no solamente en esa clínica, sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevamos a Cuba".

"Tenía que haber un médico permanentemente en la habitación de él", agregó, y consideró también que la muerte de Maradona se produjo "de una manera insólita".

Cahe, quien estuvo durante muchos años a cargo de la salud de Maradona, cuestionó el modo en que se llevó a cabo la operación por el hematoma subdura la en la Clínica Olivos, el pasado 4 de noviembre a cargo de Luque.

"El chequeo cardiovascular no fue hecho en forma total. No se lo cuidó a Diego como correspondía. No supe por qué la urgencia de operarlo. Tengo muchas dudas. No era necesario intervenirlo en forma inmediata", apuntó.

Todavía falta definir el horario en que Maradona falleció, pero según el resultado preliminar de la autopsia la causa fue un infarto mientras dormía. Según trascendió, cerca de las 11.30 de la mañana el psicólogo y la psiquiatra de Diego Maradona se dirigen a la habitación del exfutbolista, donde creían que estaba durmiendo, y advierten que no responde. Dan aviso al sobrino y al asistente que estaban en la vivienda, pero corroboran que no tiene signos vitales. Interviene la enfermera, quien le realiza las primeras maniobras de reanimación.

Conforme a los criterios de Más información