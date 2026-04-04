Marco Trungelliti venció a Luciano Darderi y jugará la final del ATP 250 de Marrakech

Marco Trungelliti (117° del ranking) sigue haciendo historia en el tenis mundial. En dos horas y 10 minutos, el argentino derrotó este sábado por 6-4 y 7-6 (7-2) al italiano Luciano Darderi (19°), el campeón defensor y primer preclasificado, en las semifinales del ATP 250 de Marrakech (Marruecos), sobre polvo de ladrillo. Así, a los 36 años y 63 días, se convirtió en el finalista debutante en ATP de mayor edad en la Era Abierta, superando al dominicano Víctor Estrella Burgos, que con 34 años y 190 días había llegado a la definición de Quito 2015.

La definición del torneo podía haber sido ser ciento por ciento argentina, pero Camilo Ugo Carabelli (67°), de 26 años, cayó en la otra semifinal por 6-2 y 6-1 con el español Rafael Jodar (86°), de 19, en 62 minutos. Del ATP 250 de Marrakesh es seguro que saldrá un nuevo campeón para el circuito profesional, ya que ninguno de los finalistas se coronó por el momento.

Trungelliti ya había escrito un capítulo histórico con su clasificación a esa instancia, lo que implica que desde este lunes será el jugador de mayor edad (36 años y 65 días) en acceder por primera vez en el top 100, desde 1975. Y no sólo eso: además, se aseguró allí un lugar en el cuadro principal de Roland Garros (después de jugarlo únicamente desde la qualy en doce oportunidades) y, probablemente, de Wimbledon, todo un premio deportivo y, también, económico. Pero quiere más en esta temporada en franco ascenso...

Marco Trungelliti superó a Luciano Darderi y su felicidad es inocultable: jugará por primera vez una final ATP captura

En la cancha central, Marco y Darderi se cruzaron por primera vez en el circuito profesional en medio de mucha efusividad en las tribunas, con banderas argentinas e italianas flameando y con hinchas muy ruidosos, por momentos. En varias ocasiones, el juez tuvo que pedir silencio para iniciar los puntos. Un desborde de pasión para acompañar la tensión con la que se jugaba.

Trungelliti marcó la diferencia en el primer set para llevárselo por 6-4 tomando mejores decisiones en los puntos decisivos. Y en el inicio del segundo parcial se generó una situación llamativa con su rival, muy irritado con su suerte en varios pasajes del duelo: tras mantener el saque el argentino, Darderi se puso a tomar un café dentro en medio de la cancha antes de ejecutar su servicio, en un momento en el que no había descanso.

Marco Trungelliti, finalista del ATP 250 de Marrakech; es su mejor semana como tenista profesional

El segundo set avanzó siempre con Marco en ventaja y tuvo chances de quebrar, lo que generó una incomodidad en el máximo favorito que no lograba ocultarla. “¿Qué querés que haga? No puedo“, se escuchó gritar hacia el sector donde estaba su equipo, en un game que finalmente dio vuelta y sacó adelante para mantenerse en partido. Luego, sus discusiones y cruces verbales con el árbitro ganaron la escena.

Fue el partido de la calma y la concentración del argentino contra la furia y la inestabilidad emocional del que defiende la bandera italiana. Dos drops consecutivos y un ace a continuación fueron vitales para levantar un break point en el 5-5 y dejarle todavía más presión al italiano, que con mucho esfuerzo logró defender el saque y llevar el juego a un tie break que Trungelliti lo jugó con amor propio y su mejor tenis para cerrar el partido.

The oldest first-time ATP Tour finalist EVER 🤩



Trungelliti downs defending champ Darderi to make history in Marrakech!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/zo0jZTYvlr — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026

“Tal vez, en la parte tenística no fue un gran día de ninguno de los dos. Tal vez, por cuestiones obvias, un poco peor de él que mío, pero mentalmente estuve ahí y pude competir de la mejor manera y de cara a mañana es muy importante”, describió sus primeras sensaciones el vencedor.

Y sobre sus sensaciones por llegar a su primera final, agregó: “Significa muchas cosas, pero es la consecuencia del trabajo que venimos haciendo hace mucho. Por suerte pasó tarde, pero pasó. Hubiera sido bastante duro no haberlo podido conseguir. Ahora, con esa calma, hay que disfrutar un poco más, si es que se puede. En este deporte se está buscando más siempre, así que estaremos buscando más".

Darderi, que nació en Villa Gesell pero representa a Italia desde los 12 años, tiene 12 años menos y, encima, había llegado descansado a este encuentro porque en los cuartos de final no se presentó su rival, el alemán Yannick Hanfmann. Eso valoriza todavía más la victoria del santiagueño.

Por lo pronto, será la primera vez que hay tres argentinos en finales ATP distintas el mismo fin de semana: lo harán Trungelliti en Marruecos, Mariano Navone en Bucarest y Román Burruchaga en Houston. Sí había sucedido que tres tenistas de nuestro país estuvieran en un encuentro decisivo en la misma semana en julio de 2000, pero dos de ellos se enfrentaron: en Stuttgart, Franco Squillari batió a Gastón Gaudio, mientras que en Umag, Mariano Puerta cayó con el chileno Marcelo Ríos.