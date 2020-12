Los futbolistas tuvieron la oportunidad de escuchar el aliento del público en un encuentro ante Wolves. Crédito: Twitter

271 días pasaron desde la última vez que los hinchas de Liverpool pudieron cantar el himno de "You'll never walk alone" ("Nunca caminarás solo", en español) en el estadio de Anfield en un partido de Champions League ante el Atlético de Madrid. Ni los fanáticos ni los jugadores se imaginaban que pronto una pandemia les privaría de sentir la pasión del fútbol tanto en su templo como en los ajenos.

Pero en la noche del domingo volvieron a vibrar las butacas de la casa de Liverpool cuando 2.000 hinchas tuvieron el privilegio de alentar nuevamente a su equipo en el lugar de los hechos. Y aunque la Premier League no fue la primera en sentir el aliento y el calor del público de nuevo, dado que, en Inglaterra, desde el miércoles hasta la fecha, 27 eventos abrieron sus puertas, la emoción del entrenador Jürgen Klopp y el resultado que consiguieron los Reds tejieron una noche perfecta.

Con tres tantos y un gol en contra de Nelson Semedo, el conjunto de Klopp le ganó 4 a 0 a Wolves y le dedicó tal victoria a la tribuna. "Tuve piel de gallina", manifestó el alemán tras el encuentro.

Él parecía el más entusiasmado de todos, más que los jugadores y los propios hinchas. "No sabía qué iba a pasar en el calentamiento ni cuándo empezarían a cantar el 'You'll never walk alone'. Con todo eso ya no hacía falta tener un partido de fútbol. Después de 10 meses fue realmente emocionante", expresó.

La propia cuenta oficial de Liverpool publicó tres fotos de Klopp eufórico y escribió: "Todos extrañamos esto". Además, escenas como la de Virgil van Dijk celebrando el gol de Georginio Wijnaldum en frente a los fanáticos fueron una clara demostración de cómo el fútbol necesitaba de su hinchada.

El festejo de gol de van Dijk con Salah y Wijnaldum. Crédito: Twitter

"Ellos estaban muy felices de vernos, nosotros estábamos muy felices de verlos no solo acá sino también en la tribuna principal. Es tan lindo tener pequeñas porciones de normalidad de vuelta y, si la normalidad sabe a cómo sabió esta noche, entonces es genial", añadió el entrenador alemán de 53 años con una sonrisa gigante dibujada en el rostro.

Los jugadores de Liverpool, que secunda a Tottenham en la tabla de la Premier con 24 puntos, también expresaron su alegría en redes. El inglés Trent Alexander-Arnold, por ejemplo, escribió: "Vuelta con victoria y fanáticos en Anfield. Perfecto".

Claro está que los Reds son unos privilegiados, dado que no todos los clubes de la competencia de más alto nivel de Inglaterra pudieron volver a albergar a sus hinchas. Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Sheffield United, West Bromwich Albion, Leicester City, Leeds United, Aston Villa y Wolverhampton Wanderers tienen prohibido habilitar esta opción hasta que su nivel de alarma por los contagios pase al nivel dos.