La lesión de Alexander Isak: Liverpool confía en que llegue a tiempo a la definición europea rumbo a 2026

La fuerte preocupación que se había instalado en Liverpool y en Suecia tras la dura lesión de Alexander Isak empezó a moderarse. Si bien el delantero deberá afrontar una recuperación de alrededor de dos meses por una fractura de tobillo y peroné, en el club inglés consideran que el panorama no es tan dramático como se temía en un primer momento, y no se descarta la posibilidad de que pueda reaparecer a tiempo para el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

El propio entrenador de Liverpool, Arne Slot, confirmó este martes que la ausencia será prolongada, aunque dejó una puerta abierta para el regreso del sueco antes del cierre de la temporada. “Va a ser una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y para nosotros”, expresó el técnico neerlandés, que igualmente remarcó que el delantero podría volver antes de lo previsto si la evolución es favorable.

La jugada de la fractura

Así fue el momento en el que Alexander Isak se fracturó el pasado fin de semana en el encuentro entre Liverpool y Tottenham por la #PREMIERxESPN...pic.twitter.com/nGGMmank4B — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2025

Isak fue operado el lunes, dos días después de lesionarse al convertir el primer gol en la victoria por 2-1 frente a Tottenham, en la Premier League. La jugada se produjo tras una entrada de Micky van de Ven que Slot calificó como “imprudente” y con alto riesgo de provocar una lesión grave. “Si hacés esa entrada diez veces, diez veces hay una posibilidad seria de que el jugador se lastime”, sostuvo el entrenador.

Las palabras del DT contrastaron con la mirada de Jamie Carragher, histórico exdefensor del club y actual analista televisivo, quien defendió la acción del futbolista neerlandés de Tottenham. “Está intentando bloquear el remate. Es solo el seguimiento. Es muy mala suerte para Isak”, analizó en Sky Sports, al tiempo que destacó que el sueco comenzaba a mostrar su verdadera jerarquía con la camiseta roja.

El momento del cruce de Micky van de Ven con Alexander Isak, al momento de marcar el gol ante Tottenham el último sábado Ian Walton - AP

Más allá de la polémica, en Liverpool entienden que el diagnóstico, aunque serio, no lo marginará durante un período tan extenso como se llegó a especular. Slot, de hecho, se mostró confiado en volver a contar con el atacante antes del final del curso y recordó que su adaptación ya había sido compleja desde el arranque.

“Fue un período realmente difícil para él. Cuando llegás a un club nuevo, querés demostrar enseguida todo lo que tenés, pero eso fue imposible”, explicó el entrenador, que remarcó que el delantero venía recuperando ritmo futbolístico en las últimas semanas, con goles ante West Ham y Tottenham. Hasta el momento de la lesión, había disputado 16 partidos y marcado apenas tres goles, números que no alcanzaron para disipar las dudas en torno a su rendimiento, condicionadas en buena parte por problemas físicos y la falta de una pretemporada completa.

El impacto para Liverpool llega en un contexto sensible. El equipo atraviesa una etapa de resultados irregulares, con tensiones internas —como la relación tirante entre Mohamed Salah y el DT Slot— y sin un referente ofensivo consolidado. La prolongada ausencia del delantero llamado a liderar el proyecto profundiza la incertidumbre sobre el futuro inmediato del club.

Isak sale del campo ayudado por los asistentes médicos JUSTIN TALLIS - AFP

Ese dato resulta clave también para Suecia, que deberá disputar el repechaje europeo en busca de un lugar en el Mundial 2026 en marzo ante Ucrania. Con un plazo estimado de dos meses de recuperación, el calendario abre una ventana de optimismo para que Isak pueda estar disponible en la etapa decisiva del camino clasificatorio, siempre que la rehabilitación avance según lo previsto. El combinado nórdico deberá afrontar el repechaje europeo, con una exigente ruta que incluye una semifinal ante Ucrania como visitante y una eventual final frente al ganador del cruce entre Polonia y Albania.

El delantero, de 26 años, llegó a Anfield como el fichaje más caro en la historia de la Premier League, procedente del Newcastle por una cifra cercana a los 150 millones de euros, un récord para el fútbol inglés. Es una de las grandes referencias ofensivas del seleccionado sueco y su ausencia habría significado un golpe casi definitivo para las aspiraciones mundialistas. Ahora, con el escenario algo más alentador, tanto Liverpool como Suecia aguardan una evolución que, sin apurar tiempos, permita volver a ver en acción a un futbolista clave para ambos proyectos.

Agencia AP