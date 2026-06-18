Las cábalas de los famosos: los rituales y las promesas que hicieron para que la selección avance en el Mundial

Como ocurre en cada Copa del Mundo, los argentinos vuelven a aferrarse a las cábalas con la esperanza de que la suerte acompañe a la Selección. Desde repetir una rutina hasta evitar determinadas acciones, los rituales se multiplican a medida que el equipo avanza en el torneo.

Los famosos no son la excepción. De hecho, muchos de ellos decidieron compartir en redes sociales las costumbres, promesas y supersticiones que comenzaron a poner en práctica durante el Mundial 2026. Algunas surgieron por casualidad, mientras que otras forman parte de una tradición que mantienen desde hace años.

Maxi López

El exfutbolista se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura de la Copa del Mundo para distintas plataformas digitales y vivió una situación inesperada durante el debut argentino frente a Argelia. Por una combinación de demoras en su vuelo y problemas con la acreditación, llegó al estadio cuando el partido ya llevaba diez minutos de juego. Poco después, la selección argentina convirtió tres goles y se encaminó hacia una contundente victoria.

La coincidencia llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente transformaron el episodio en una posible cábala. “¿Ahora la cábala será llegar tarde siempre?”, se preguntó Maxi en sus redes. Los comentarios no tardaron en llegar: “Ni se te ocurra ser puntual en el próximo”, “Por favor, sostenelo” y “Es una señal” fueron algunas de las respuestas que recibió.

La cábala de Maxi López para el Mundial 2026 (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Finalmente, López confirmó que está dispuesto a repetir la experiencia. “Me parece que voy a entrar tarde para que siga como está yendo todo”, aseguró entre risas.

Nicole Neumann

Luego de que Nicole Neumann anticipara el triunfo argentino por 3 a 0 frente a Argelia, la modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece representada como una figura religiosa.

La estampita que creó Nicole Neumann para traer suerte a los jugadores de la Selección (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

La postal muestra a Nicole rodeada por un halo de luz y con una estética similar a las tradicionales estampitas que muchas personas conservan como símbolo de protección o buena fortuna. Junto a la publicación escribió: “¡Guárdenla de cábala que ayer vaticiné 3-0!”.

Marley

Algunas cábalas no nacen durante el Mundial, sino que llevan años acompañando a sus dueños. Ese es el caso de Marley, quien reveló que mantiene una costumbre muy particular cada vez que le toca seguir a la Selección. “Tengo unos calzoncillos de Argentina que los uso en cada partido de la Selección al que vamos”, contó en una entrevista el conductor, dejando en claro que la prenda ya forma parte de su ritual futbolero.

Marley reveló cuál es su cábala mundialista

Pampita y Zaira Nara

Antes del debut mundialista, Zaira Nara compartió con sus seguidores una extensa jornada junto a Pampita en Kansas, una de las ciudades sede del torneo. Las modelos recorrieron varios kilómetros a pie para llegar al estadio y luego disfrutaron del clima futbolero que se vivía en las calles. Tras la victoria argentina, Zaira comenzó a preguntarse si esa caminata había tenido algo que ver con el resultado.

Zaira Nara compartió un video sobre la cábala que llevarán adelante con Pampita

“Yo nunca fui de cábalas… Pero ¿será que tendremos que ir al próximo partido también caminando 8K?”, escribió junto a un video que resumía la experiencia. La publicación generó miles de reacciones y muchos usuarios les pidieron que mantuvieran la tradición durante todo el campeonato.

Luck Ra

Luck Ra se volvió a teñir el pelo de azul para el Mundial 2026 (Foto: Instagram @luckra)

Las nuevas generaciones tampoco son ajenas a las cábalas. Según adelantó el cantante Luck Ra, después de meses de no teñirse el pelo, decidió decolorarse el pelo y ponerse su característico azul eléctrico. Al pie del posteo en el que mostró el proceso dijo: “Acá tiñéndome el pelo, cábala del Mundial. ¿Me hago de nuevo azul o me lo quedo?”. Rápidamente, sus seguidores le dijeron que por favor siguiese con el mismo tono para no afectar los resultados.