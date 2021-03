Boca 7 - Vélez 1: la hermana de Ricardo Centurión salió a aclarar su polémico posteo

La hermana de Ricardo Centurión, Mayra, salió a aclarar la polémica que se desató por un posteo suyo por el Día de la Mujer, en el que mostró la camiseta 7 del delantero, que milita en Vélez, y negó haber hecho referencia a la goleada sufrida a manos de Boca por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

La aclaración de la hermana de Ricardo Centurión tras la polémica generada por un mensaje suyo en el Día de la Madre

“Sería bueno que dejen de hablar cosas que no son… Jamás mi hermano y yo seríamos capaces de burlarnos del club que hoy le da de comer a él y su familia. Fue solo un regalo que me hizo por el Día de la Mujer, ya que no tenía una camiseta de él”.

Y Continuó: “Es la camiseta con el número que él usa, eso fue todo. Pido disculpas, no fue mi intención lastimar a nadie y mucho menos crearle un problema a mi hermano. Mis disculpas al club Vélez Sarsfield y a su hinchada”, escribió Mayra Centurión.

Centurión, que fue suplente en el 1-7 que sufrió el equipo de Mauricio Pellegrino ante el de Miguel Ángel Russo, tiene pasado xeneize, lo que provocó el enojo de algunos hinchas en las redes sociales.

El posteo en cuestión mostraba la espalda de la camiseta del surgido en Racing, con el número 7 y una botella de champaña, con la leyenda “Esperar así el Día de la Mujer. Gracias, Bro, te amo”.

El posteo de la hermana de Ricardo Centurión que desató la polémica tras el Vélez - Boca

