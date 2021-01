Carlos Tevez levanta la Copa Diego Maradona, el título 70 de Boca, que algunas famosas confundieron con el cumpleaños del periodista Roberto Leto Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

Varias famosas de la farándula argentina confundieron la consigna del programa ESPN90 sobre el festejo del periodista Roberto Leto por el título número 70 de Boca y enviaron sus saludos de cumpleaños dedicados al panelista.

Roberto Leto ingresó al programa que conduce Sebastián Vignolo bailando al ritmo de una canción de cancha festejando los 70 títulos del xeneize. Esto trajo la confusión de varias actrices de nuestro país que lo saludaron como si fuese su cumpleaños.

La primera en enviar su video fue la actriz María Fernanda Callejón, que mientras realizaba su rutina de ejercicios le dedicó unas palabras al periodista: "Hola Robertito, ¿Cómo estás? No quiero pasar esta fecha por alto. 70 es un número fabuloso y lo tenés que celebrar, por eso te mando este beso".

La reconocida actriz Graciela Alfano no quiso quedarse atrás y envió sus saludos al periodista: "Quería desearte un muy feliz cumpleaños para estos 20 con 50 de experiencia. Que seas muy feliz y miles de bendiciones".

Seguidamente, la producción mostró en pantalla los saludos de las actrices Amalia "Yuyito" González y Adriana Aguirre, quienes felicitaban a Leto por su cumpleaños y destacaban su labor como panelista en el programa.

El conductor Sebastián Vignolo se sorprendió por los saludos de las famosas y aclaró: "No es que cumple 70 años Leto, son los 70 títulos de Boca". La producción rápidamente puso la canción de cumpleaños y sus compañeros entonaron el famoso canto festivo entre risas y aplausos.

Vignolo, que no salía de su asombro, bromeó con la producción del programa: "¿Qué hicieron? Eran videos que la gente felicitaba a Roberto por los 70 títulos de Boca, no por los 70 de Roberto. No tiene 70, debe estar a uno o dos años, pero no hay que anticiparse".

Ante la pregunta de Vignolo a su equipo si había alguna confusión más con el festejo, fue la cantante Gladys "La Bomba" Tucumana la última en saludar al periodista: "Este mensaje es para mi queridísimo amigo Roberto Leto. Un beso enorme y que los cumplas muy feliz. Y..un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar."

El divertido momento provocó los aplausos y risas del conductor y sus panelistas, que bromeaban a Leto por lo bien que se lo notaba por tener "70 años", mientras el periodista se defendió: "Cuando me vean se darán cuenta que no tengo esa edad".