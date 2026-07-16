Así vivió la novia británica de Marcos Senesi la semifinal del Mundial: look neutral y foto con Tini Stoessel

La lesión de Leonardo Balerdi en la previa del Mundial 2026 implicó la incorporación de Marcos Senesi a la lista de 26 convocados. A último momento, su familia organizó su estadía en los Estados Unidos y su novia Kelci-Rose Bowers ganó gran protagonismo en las redes sociales por los originales looks que usó para ir a la cancha. En las últimas horas, en tanto, la deportista decidió mostrar la intimidad de cómo vivió, desde la cancha, el partido de la semifinal entre su país natal, Inglaterra, y el de su novio, la Argentina.

Antes del partido, la británica reflexionó en sus redes sobre a quién iba a alentar en la semifinal. “Ahora que Inglaterra juega contra Argentina, hay mucha controversia sobre lo que voy a hacer. Y miren, voy a ir al partido, voy a disfrutarlo, voy a respetar a ambos equipos, voy a alentar a mi pareja y también voy a desearle lo mejor a Inglaterra. Estoy acá simplemente para disfrutar de todo esto”, sostuvo días atrás. “Les deseo lo mejor a ambos equipos. Y, sea cual sea el resultado, simplemente veremos qué pasa. No tengo mucho más que decir. Solo quería pasar por aquí y decir eso. Y también agradecerles por todo el cariño que me dieron durante estas últimas semanas”, expresó.

Kelci-Rose Bowers acompañó a Marcos Senesi en el partido frente a Inglaterra (Foto: Instagram @_kelci.rose_)

A diferencia de los partidos anteriores, para la semifinal no se vistió de celeste y blanco, sino que optó por un set de dos piezas de campera y falda negra con rayas blancas y una cartera transparente. “Me pregunto si mi relación va a sobrevivir a este partido”, comentó en un divertido video que grabó desde su ubicación en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que compartió con la familia del defensor.

Kelci-Rose Bowers y Tini Stoessel durante los festejos en el estadio (Foto: Instagram @_kelci.rose_)

La británica vivió el partido con nerviosismo y, tras la victoria del 2 a 1 de la Argentina, celebró con su familia, se sacó una foto con Martina “Tini” Stoessel y felicitó a su novio. A su vez, destacó especialmente el orgullo que sentía por su equipo.

Kelci-Rose celebró en sus redes el triunfo argentino y expresó su orgullo por la selección inglesa (Foto: Instagram @_kelci.rose_)

“Bueno, esto acaba de pasar... Sin duda, una experiencia increíble y llena de emociones encontradas; algo que nunca voy a olvidar. Estoy orgulloso de lo lejos que llegó Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por alcanzar la final del Mundial. ¡Nos vemos en Nueva York!”, expresó orgullosa en sus redes sociales con varias fotos que tomó en el estadio. Senesi, en tanto, le contestó con un: “Te amo”.