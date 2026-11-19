La selección argentina comenzó su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar con un traspié ante Australia. El marcador final de 2-0 provocó diversas reacciones en las redes sociales, donde los hinchas expresaron su malestar por el desempeño del equipo. La cuenta oficial del seleccionado albiceleste compartió los momentos clave del encuentro, lo que generó un intercambio inmediato de comentarios entre los seguidores respecto a las fallas tácticas del plantel dirigido por Diego Placente.

Los usuarios cuestionaron principalmente la solidez defensiva del conjunto nacional tras el tanto en contra de Álvaro Güich y la posterior conquista de Akol Akon. Muchos usuarios destacaron la falta de precisión en los metros finales, un aspecto que impidió al equipo aprovechar las oportunidades creadas durante el primer tiempo. La expulsión de Benjamín Vallejo sobre el cierre del partido sumó más críticas en el entorno digital, donde el arbitraje del canadiense Michael Venne también ocupó un espacio central en el debate debido a la polémica por una mano no sancionada en el área australiana.

Gol de Australia



A los 60', Güich convirtió en su propio arco y Argentina cae 0-1 en su debut en el Mundial Sub-17.



¡VAMOS, PIBES! pic.twitter.com/RY30m5TJFY — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

La goleada de Mozambique ante Dinamarca por 4-0 añadió presión adicional sobre el equipo, hecho que se reflejó en las plataformas sociales. Los hinchas reclamaron mayor atención para el próximo compromiso del domingo, crucial para mantener las aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

El 2-0 de Australia ante Argentina



Tras el pedido de revisión del banco australiano, el árbitro convalidó este tanto de Akon. pic.twitter.com/MmsIPDZOTl — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

Las casas de apuestas previeron un panorama distinto antes del inicio, ya que el triunfo argentino cotizaba a 1.34 frente al 7.20 de su rival, diferencia que alimentó el asombro de los espectadores. Las redes sociales mantienen el pulso sobre la preparación del equipo antes de su segundo desafío. El cuerpo técnico busca la recuperación necesaria para superar este inicio adverso y alcanzar la clasificación hacia los 16avos de final en tierras qataríes.

Las reacciones de las redes sociales

La sub17 de Placente está perdiendo 2-0 contra Australia (uno fue gol en contra) pic.twitter.com/IW5r2V1475 — Sofía Santos Azconzábal (@mmmhnose) November 19, 2026

yo viendo el resultado de Mozambique, placente es capaz de perder contra Mozambique. pic.twitter.com/Q33GeMi0Wn — MI PASTOR ES FRANCO PEREZ. (@robCABJ12) November 19, 2026

¿Perdimos contra Australia en el Sub 17? https://t.co/pqUGEjtq8O — Mencho (@Adelfaisnotdead) November 19, 2026

Y si Australia Sub 17 es nuestro Arabia? pic.twitter.com/BZkBwIqW4o — Jesus (@Jesus96786917) November 19, 2026

Las críticas fueron principalmente dirigidas a Placente Captura X

La comparación con el anterior DT de la selección juvenil no tardó en hacerse presente Captura X

Este usuario cuestionó los resultados de Placente en las juveniles: dirigió dos veces un Mundial y no ganó ninguna Captura X

En referencia al futuro inmediato de la selección mayor, otros son incluso más pesimistas Captura X