Las vacaciones de Cuti Romero y Karen Cavaller tras el Mundial: juegos en la playa, paseo en yate y mucho amor

Con 28 años, Cristian “Cuti” Romero fue una de las figuras de la selección argentina durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Se plantó en la defensa y con la cabeza comandó la histórica remontada en los octavos de final frente a Egipto. Sin embargo, en la final frente a España, debió ser reemplazado por Facundo Medina en el segundo tiempo por una molestia física, y terminó presenciando desde el banco de suplentes la derrota en el tiempo suplementario. Sin embargo, y a pesar de la tristeza por no haber logrado el bicampeonato, el cordobés dio vuelta la página y, mientras se espera por conocer el equipo que integrará la próxima temporada, decidió tener un merecido descanso con sus tres amores: su esposa y sus dos hijos.

A través de sus redes sociales, el exjugador de Belgrano de Córdoba compartió varias fotos de sus vacaciones en la playa junto a su esposa Karen Cavaller y los pequeños Valentino y Lucy, de 4 y 1 año respectivamente. “La mejor parte de mi vida. Ustedes”, escribió, dejando entrever un poco la intimidad de su estadía en una lujosa propiedad con pileta y una soñada vista al mar. El futbolista no dudó en nadar con los niños, quienes se mostraron encantados con la posibilidad de zambullirse en el agua mientras su madre los fotografiaba.

Tras el Mundial, Cuti Romero y su familia se fueron de vacaciones (Foto: Instagram @cutiromero2)

Cuti Romero compartió las postales de sus vacaciones familiares (Foto: Instagram @cutiromero2)

Asimismo, disfrutaron de la playa donde, además de relajarse en las reposeras y tomar bebidas refrescantes, padre e hijo se cubrieron de arena y hasta hubo tiempo de hacer un paseo en una moto de agua con la puesta de sol de fondo.

Los niños disfrutaron de la pileta en brazos de su padre (Foto: Instagram @cutiromero2)

Padre e hijo divirtiendose en la playa (Foto: Instagram @cutiromero2)

La pareja realizó un paseo en una moto de agua con la puesta de sol de fondo (Foto: Instagram @cutiromero2)

Por otro lado, la familia organizó una de sus actividades favoritas: un paseo en yate. Navegaron por las aguas cristalinas, disfrutaron de la brisa del mar y, luego de más de un mes de visitas esporádicas entre partidos y viajes de una ciudad a la otra, se llenaron de besos, mimos y abrazos.

(Foto: Instagram @cutiromero2)

Una vez más, el futbolista dejó al descubierto su costado más sensible y le dedicó unas sentidas palabras a sus tres amores. “La vida está hecha de momentos, y los más lindos siempre son al lado de ustedes. Familia hermosa”, escribió. “¡Los amo! Son mi vida entera”, reaccionó su esposa. Asimismo, para no quedarse atrás en las declaraciones de amor, Karen, que tiene un perfil extremadamente bajo y su cuenta de Instagram es privada, publicó un collage con selfies que se tomó con Romero durante el paseo y escribió: “Te amo”. Romero no dudó en replicarlo y, como todo un romántico, comentó: “Amor de mi vida”.

La pequeña Lucy de un año se mostró encantada con el mar (Foto: Instagram @cutiromero2)

Valentino y Cuti en pleno paseo en yate (Foto: Instagram @cutiromero2)

Cuti Romero y Karen Cavaller llevan ocho años juntos. Se conocieron en Córdoba mientras él jugaba en Talleres y en 2018, cuando tenían 20 y 18 años respectivamente, se pusieron de novios. Ella decidió acompañarlo cuando su carrera lo llevó a vivir a Italia y vestir primero la camiseta del Genoa y luego la del Atalanta. Sin embargo, nunca descuidó sus estudios y obtuvo su título de licenciada en Recursos Humanos. El 23 de enero de 2020 se convirtieron en marido y mujer y en diciembre de 2021 le dieron la bienvenida en Londres a su primer hijo, Valentino, y en diciembre de 2024 a Lucy.

El romántico posteo de Karen Cavaller en Instagram (Foto: Instagram @karencavaller / cutiromero2)

Si bien los cuatro están asentados en Inglaterra, todo parecería indicar que próximamente podría haber una mudanza. Según trascendió, Romero se iría del Tottenham esta temporada y desde Inter de Milán confirmaron conversaciones entre el agente del futbolista y el club inglés. Si bien hasta el momento se desconoce el rumbo que tomará la carrera del central, la confirmación no tardará en llegar.