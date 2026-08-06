Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo compartieron sus vacaciones con un famoso extenista: “¡Qué equipo!”

Tras el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México, los jugadores de la selección argentina se fueron de vacaciones para descansar y recargar energías de cara a arrancar una nueva temporada en sus respectivos clubes. En el caso de Lautaro Martínez, el destino elegido fue Grecia. Viajó allí con su esposa Agustina Gandolfo y sus hijos Nina y Theo, de cinco y dos años respectivamente. Si bien fueron días dedicados a la familia, también hubo reunión con amigos famosos. ¿De quién se trató? De Juan “Pico” Mónaco, su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos.

Fue Agustina Gandolfo quien, el miércoles 5 de agosto, compartió en sus historias de Instagram una foto en la que posaron Martínez y sus hijos y el extenista, su mujer y sus hijos Noah y León, de cuatro y dos años. Se los pudo ver a pura sonrisa con arbustos de fondo en pleno atardecer. “¡Qué equipo!”, comentó la influencer con emojis de una carita llorando de risa y un corazón blanco.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez compartieron sus vacaciones con Pico Mónaco y Diana Arnopoulos y sus hijos (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Si bien no remarcó la locación, dadas las recientes publicaciones de la mendocina, seguramente el encuentro se dio en Grecia, destino además que suele ser frecuentado por el extenista y su familia en vacaciones. Y mientras los matrimonios se ponían al día, los pequeños, que tienen las mismas edades, también se entretuvieron. De hecho, los niños posaron con lentes de sol combinados, mientras que Nina sostuvo feliz en brazos a su muñeca.

Durante los últimos días, Gandolfo y Martínez compartieron las mejores postales de sus días en Grecia. Fieles a su estilo, mostraron desde los paseos en bicicleta de los niños hasta los castillos de arena que armaron, comidas gourmet y chapuzones en el mar y en la pileta de su alojamiento.

El matrimonio y sus dos pequeños compartieron las mejores postales de sus vacaciones en Grecia (Foto: Instagram @lautaromartinez)

Asimismo, además de aprovechar para descansar tras un mes de muchas emociones y viajes por los Estados Unidos, el destino también fue seleccionado por un motivo especial: la boda de unos amigos en la isla de Mykonos, conocida por sus grandes fiestas en verano. “Un fin de semana con mamá y papá. Entre amor, risas y una boda especial”, escribió en italiano la influencer.

La pareja revolucionó las redes sociales con sus looks de fiesta. Agustina optó por un vestido largo de alta costura en tono celeste pastel, ceñido al cuerpo y con diseño de escote estilo halter anudado al cuello y espalda abierta, que complementó con sandalias altas en color plateado. Para su peinado, optó por una coleta alta, que dejaba al descubierto el cuello y resaltaba sus pendientes plateados en forma de flor. Por último, para el maquillaje eligió tonos café para lograr un estilo natural pero elegante.

Gandolfo y Martínez se lucieron con sus looks durante una boda en Grecia (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Por su parte, “El Toro” lució un traje de dos piezas en color azul petróleo, con una camisa de vestir blanca de cuello tradicional y una corbata a juego en la misma gama que el traje. Como toque final, incluyó un prendedor floral blanco en la solapa izquierda y optó por un par de zapatos de vestir negros de charol. Debido a que los votos de sus amigos se dieron durante la tarde, para el atardecer agregó al look unos cancheros lentes de sol.