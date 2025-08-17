Pico Mónaco compartió el álbum más íntimo de su viaje a Grecia con su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos
El extenista y su pareja viajaron a un lugar muy especial en el Viejo continente para celebrar el bautismo de su hijo León; las fotos y videos que publicaron en Instagram
Juan “Pico” Mónaco y su mujer Diana Arnopoulos armaron el bautismo de su hijo León, de un año, en Tripiti, Halkidiki, al norte de Grecia. En la capilla de la casa de los Arnopoulos, donde se casaron el extenista y la modelo en 2022, la emotiva ceremonia contó con una acotada cantidad de invitados, entre ellos Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y padrino del más pequeño de la familia.
En un evento que se celebró según el rito del cristianismo ortodoxo griego, los anfitriones también se encargaron de crear una recepción a la altura del acontecimiento con mesas decoradas con manteles de lino blanco y distintos ramos de flores de estación, acompañado de una lujosa vista al mar.
A raíz del bautismo de León, sus papás, en sus respectivas cuentas de Instagram, armaron una publicación para mostrar las fotos y videos de un momento imborrable de su vida.
“Kalimera”, tituló Mónaco su posteo con una frase que, traducida al castellano, significa “Buenos días”. La foto de portada de la publicación muestra al extenista, la modelo y sus dos hijos, León y Noah, de tres años, todos vestidos de blanco.
La sucesión de instantáneas muestran en primer lugar los paisajes de Grecia, donde el agua cristalina y las playas paradisíacas, sumado al disfrute personal de la pareja que posó sonriente ante las cámaras.
Por otra parte, ante la presencia de Mónaco y Verón, los más pequeños de la familia mostraron su vinculación con Estudiantes de La Plata, el club del cual es hincha el exfutbolista y el tenista, al llevar puesta la camiseta de este equipo del fútbol argentino.
Entre fotos de castillos, atardeceres y relax en la pileta, los protagonistas de esta historia exhibieron su intimidad a los seguidores de las redes sociales, quienes celebraron la unión de la familia.
Además, Arnopoulos, quien tiene un perfil más activo en las redes sociales, mostró la otra cara de la moneda con un video más festivo, donde los invitados bailaron hasta altas horas de la noche y se dieron el gusto de tirarse a la pileta.
“Lo primero es la familia”, tituló la modelo nacida en Francia, quien blanqueó su noviazgo con Mónaco a mediados de 2019. Desde ese entonces, los dos decidieron no exponerse ante los medios de comunicación y mantener una cierta privacidad a la hora de hacer publicaciones o posteos en sus redes sociales.
Para cerrar, Arnopoulos subió un posteo aparte para referirse a la compañía de “Pico” Mónaco, el cual tituló “Amorcito” e incluyó tres postales románticas en suelo europeo.
Conmovido por la mención en su Instagram, Mónaco siguió con el tono romántico y comentó: “Mi vida”.
Luego, otras celebridades, entre ellas el mismo Verón, María Sol Pérez, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Tomás Etcheverry, entre otros, se sumaron a las correspondientes felicitaciones por el momento vivido en Grecia, donde León recibió la comunión y los invitados aprovecharon la circunstancia para poder hacer una fiesta donde las sonrisas y los festejos estuvieron incluidos en un plan ejecutado a la perfección.
