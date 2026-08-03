Así es Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Milán: cocina fusión, con productos argentinos e historia italiana

En el histórico barrio de Brera, epicentro del estilo y la moda en Milán, se encuentra Coraje Milano, el restaurante fundado en 2022 por el futbolista Lautaro Martínez y la modelo Agustina Gandolfo, quienes innovaron con una propuesta atractiva para seducir el paladar de los locales y turistas.

El establecimiento surgió como una propuesta orientada a una clientela cosmopolita que busca una experiencia integral entre dos culturas. Martínez, capitán del Inter de Milán y delantero de la selección argentina, consolidó su vínculo con la capital lombarda a través de este proyecto junto a su pareja.

Así es Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Italia (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

Gandolfo, originaria de Mendoza, lideró el diseño y la gestión del espacio con el objetivo de recrear la calidez del hogar. De profesión nutricionista, Agustina se encargó, junto a la mirada crítica de Domenico Paesano, de confeccionar los detalles de un menú para que sea equilibrado y gustoso para los comensales.

“Así que, entre pensamientos y fantasías, empecé a imaginar un lugar donde la cultura italiana se encontrara con la sudamericana”, explicó, Gandolfo, en diálogo con Il Mattino durante mayo de 2022. La mendocina buscó un concepto que integrara el desayuno, el brunch y la cena bajo una estética modernista, donde destaca una chimenea como eje central del salón principal.

Así es Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La propuesta gastronómica, a cargo del chef napolitano Domenico Paesano, incluye una fusión de técnicas mediterráneas con productos argentinos. La carta presenta desde opciones clásicas hasta el plato estrella: la tarta Vesuvio, que contiene un centro de dulce de leche.

Lautaro Martínez, el promotor de este restaurante que soñó su esposa (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

Según la descripción oficial del restaurante, la filosofía del sitio combina la pasión argentina por la convivencia con los sabores tradicionales de la cocina napolitana. Además, el local ofrece etiquetas de vinos de la bodega propia de la familia Gandolfo-Martínez, inaugurada en 2026 en Luján de Cuyo.

En cuanto a los costos, el sitio especializado The Fork indica que las empanadas como entrada cuestan 12 euros, mientras que el risotto coraje oscila entre los 26 y 28 euros. El menú general varía entre 40 y 70 euros por persona.

La tostada con manteca y dulce de leche está en el menú y es un homenaje a la abuela de Gandolfo (Fuente: Instagram/@coraje.milano)

Entre los detalles que remiten a las raíces del futbolista y la modelo, se destaca la inclusión de tostadas con manteca y dulce de leche en honor a las recetas de su abuela. A su vez, Gandolfo supervisa el funcionamiento diario del local mientras equilibra sus proyectos personales y familiares.

El menú con sello argentino de Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez

El restaurante se consolidó como un punto de encuentro para turistas y residentes que valoran los productos de calidad en un entorno elegante y distendido. La apuesta por la identidad argentina en Milán se refleja en cada uno de los platos ofrecidos a los comensales que visitan el barrio de Brera para conocer este emprendimiento particular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA