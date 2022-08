El gesto de Matías Almeyda con Ezequiel Cirigliano tras el arrestro del exjugador de River Plate

Casi diez días atrás, el exfutbolista de River Plate, Ezequiel Cirigliano, fue arrestado por la policía en la localidad bonaerense de Caseros, luego de que testigos denunciaran la presencia de un hombre sospechoso que había efectuado disparos en el jardín de un domicilio del barrio de San Martín, ubicado en calle Olavarría y Avelino Díaz. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron, y le confiscaron un arma de fuego Browning de 9mm, que tenía once balas en su cargador, y una en la recámara. La causa quedó caratulada como “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”, y de la investigación se encargará la Unidad Fiscal 07 de San Martín.

Al día siguiente de su detención, su abogado, Guillermo Vega, y un primo de Cirigliano, de nombre Claudio, explicaron ante la prensa que Ezequiel atravesaba un cuadro de “depresión” y “esquizofrenia”, y que temían que atentara contra su vida. Además, desestimaron que el exjugador fuera a hacerle daño a terceros. En ese contexto, Matías Almeyda, exentrenador del jugador en River Plate, le pidió a su psicóloga, Dolores, que se acerque al futbolista que dirigió en 2011, en el tránsito del club millonario por la Primera Nacional.

Además de haber sido su técnico, el Pelado tuvo la misma enfermedad que el jugador. “Creo que la depresión la tuve siempre, y la detecté recién a los 26 o 27 años, pero nunca quise tratarme por un profesional. Tuve que dejar el fútbol para darme cuenta de que no podía seguir así: yo soy padre de tres hijas, tengo a mi mujer, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos... Y realmente estaba transmitiendo algo muy feo hacia ellos. Hasta que una gota rebalsó el vaso: en el psicólogo, mi hija me dibujó como un león viejo, sin pelos, ni dientes. Y realmente me dolió que ella me viera de esa manera. Uno a veces es un poco egoísta y piensa solo en uno, pero a partir de ahí tuve un cambio grande”, dijo en julio de 2013, en diálogo con la revista La Garganta Poderosa.

Almeyda, que se retiró de la actividad a los 30 años, regresó cinco años más tarde para jugar con la camiseta de River en el peor momento de su historia, y tras su retiro, aceptó el desafío de hacerse cargo de la dirección técnica del equipo. “Cuando dije que volvía al fútbol a los 35 años, se rieron todos. Pero volví y demostré que todavía estaba para jugar, que me bancaba la cancha. Y a pesar de que no era el mejor momento de River, jugué con un sentimiento y una pasión increíbles… Viví el fútbol como nunca antes. Fue un hermoso desafío. Lo mismo cuando empecé a dirigir. Si bien mi representante, Santiago Hirsig, me había acercado varias ofertas para dirigir en el exterior, aposté por River”, confesó en una entrevista de 2012 con la revista ¡HOLA!, en la que, orgulloso, contó que le había ganado la batalla a la depresión.

Matías Almeyda fue DT de Ezequiel Cirigliano; ahora, salió a su rescate

Cirigliano, comparado en su momento con Javier Mascherano y llamado a ser el cinco de River por muchos años, tuvo una oscilante carrera marcada por sus problemas fuera de la cancha. En 2015, fue apartado del plantel por el técnico Marcelo Gallardo por conducir en estado de ebriedad. Luego, pasó por FC Dallas de la MLS en Estados Unidos, Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, entre otros clubes.

“Cirigliano era un pibe puramente de River y esa caída para él fue muy grande. Nosotros lo que vamos a intentar hacer como defensa, que esto pueda ser visualizado por el Juzgado, y que el mismo pueda tomar las medidas que para nosotros debería tomar, que no va a ser una detención, porque eso no haría más que agravar su condición”, informó el abogado.

Ezequiel Cirigliano, en su etapa como jugador de River River Plate

En las últimas horas, la causa dio un giro inesperado, luego de que el representante legal del exfutbolista, de 30 años, asegurara que la policía “le plantó un arma” a Ezequiel. Lo hicieron con el respaldo de un registro fílmico, que ya fue presentado ante la justicia.