Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo J se disputará a las 23 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
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Scaloni elogió a Jordania: “Es un buen rival y para nada nos confiamos”
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, analizó al próximo rival, Jordania, y destacó el nivel del equipo pese a sus recientes derrotas. “Es una buena selección. Ha perdido con Argelia en los últimos minutos con dos balones parados. Hasta ahí estaba parejo, y con Austria, lo mismo. Logró empatar y se definió por jugadas. Es un buen rival y para nada nos confiamos”, analizó.
Además, en el marco de la conferencia de prensa brindada este viernes, el técnico adelantó que Argentina podría introducir algunos cambios en su planteo. “Tenemos nuestras armas, intentaremos a lo mejor algún matiz a lo que veníamos haciendo porque no son los mismos jugadores, pero con la misma intención de tener la pelota y someter al rival a través del balón e intentar contrarrestar sus contras”, sostuvo.
Chiqui Tapia se aferra a Messi y desafía desde EE.UU. mientras se complica su frente judicial en la Argentina
DALLAS y KANSAS CITY (enviado especial).- Casi en el mismo momento en que la Justicia argentina lo dejó al borde del juicio oral en una de las causas que lo investiga, la de evasión de impuestos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia subió a sus redes una foto con lentes oscuros y la cortina del tema de los Fabulosos Cadillacs “Matador”. El hombre que maneja los destinos del fútbol argentino inauguró ese look desafiante en el primer partido de la selección en este Mundial, cuando Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de las copas del mundo y en la esperanza de todo un país para lograr el bicampeonato.
“El presidente campeón del mundo se pone lo que quiere”, argumentó esa noche del debut argentino en Kansas City cuando le preguntaron sobre las gafas de sol.
Tapia debió pedir permiso a la Justicia argentina para estar en Estados Unidos, México y Canadá. Aquí, lejos de las causas judiciales, disfruta del presente del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial más grande y extenso de la historia.
Messi, los dones de un distinto que rompe todos los parámetros
“Cualquier otro se habría retirado tras ganar en 2022. Pero él es un animal competitivo”, lo definió su hermano futbolístico Xavi Hernández, excompañero del Barcelona. Lionel Messi es un distinto. No quedan dudas. ¿Su extraordinaria habilidad futbolística está escrita en su ADN o es fruto de años de esfuerzo, disciplina y entrenamiento? ¿Cómo puede ser que su rendimiento no haya disminuido en una edad en la que un futbolista promedio ya está retirado? ¿Qué lo mueve a ir por más? ¿Qué pasa por su cabeza?
Estas son algunas de las preguntas que interpelan a los fanáticos que siguen cada una de sus jugadas y que psicólogos, médicos y entrenadores ayudan a responder para explicar el “fenómeno Messi”.
Argentina ya conoce a su rival en 16avos de final
Tras el cierre de la anteúltima fecha de fase de grupos, la selección argentina ya sabe que su rival en 16avos de final el próximo viernes 3 de abril en la ciudad de Miami será Cabo Verde.
El combinado centroamericano empató 0-0 con Arabia Saudita en su último partido y, gracias a la derrota de Uruguay por 1 a 0 a manos de España, consiguió un hecho histórico: avanzó a la siguiente fase, segundo en su grupo, en su primera participación en un Mundial.
Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania
Scaloni habló en conferencia de prensa este viernes por la tarde y dio algunos detalles sobre el equipo que este sábado jugará la última fecha de fase de grupos ante Jordania en la ciudad de Dallas en el Mundial 2026.
“La decisión de quién juegue mañana (este sábado) no va relacionada a quién nos toque el siguiente partido”, consideró Scaloni. “Preferir a un rival sería una falta de respeto, y además no prefiero a ninguno”.
Tras ello, se refirió a la posible titularidad de Messi y confirmó: “Leo va a arrancar después, el equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana”.
Dónde ver gratis Argentina vs Jordania en pantalla gigante con promociones de 40 restaurantes e intercambio de figuritas
Modo Hincha en BA llega este sábado 27 de junio a Av. Corrientes y Cerrito, en pleno centro porteño, para ver los partidos del Mundial en pantalla gigante y acompañar a la Selección argentina en una jornada de encuentro al aire libre.
Más de 40 bares y restaurantes de la zona se suman a Modo Hincha en BA con promociones y menús especiales para acompañar la previa, el partido y la salida por Corrientes. Los locales adheridos y sus promociones pueden consultarse en el mapa virtual oficial del evento.
El motivo por el que Jordania pondría suplentes ante Argentina en el Mundial 2026
La selección argentina se medirá este sábado, a las 23 (hora de nuestro país), ante un eliminado Jordania y les dará minutos a varios futbolistas que no venían teniendo tanto rodaje, tras clasificarse a los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026. Lo curioso es que el conjunto jordano también saldrá al campo con modificaciones y no lo hará con los titulares que afrontaron los primeros dos encuentros.
El seleccionado asiático, que disputa su primera Copa del Mundo, quedó afuera tras sus derrotas contra Austria y Argelia. Por lo que su entrenador, el marroquí Jamal Sellami, podría colocar suplentes contra la vigente campeona del mundo por un motivo específico y para ellos especial.
La selección de los camaleones: para ganar después de haber ganado, Scaloni se abraza a su viejo mantra
La selección muestra los anillos. Y no se le caen. Suele decirse que un equipo tiene que aprender a sufrir. Está dispuesta al aprendizaje, entonces. Un equipo juega bien cuando sabe y también, en la medida de que recordemos que esto es de a dos, cuando lo dejan. Pero la irregularidad de Argentina en los primeros partidos mundialistas no tiene que ver con que el rival la neutralice. Al contrario, lo que deja entrever es que apagar al rival hoy le interesa tanto o más que desplegar su admirado juego.
Hay argumentos para creer que así no se ve lo mejor de la selección. Dividir la iniciativa contra rivales inferiores y depender del gol de Messi en ataque abre la incertidumbre de qué sucederá más adelante, cuando la deseada continuidad en el torneo la enfrente a equipos más poderosos. Tal vez haya que reorientar el análisis. Tal vez debamos entender que hay una intención deliberada de jugar así. Un equipo que maneja distintos registros del juego puede ser igual de ganador que uno que resigne el protagonismo.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Jordania
El partido entre Argentina y Jordania podrá verse EN VIVO por TV Pública, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 23 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Jordania.
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