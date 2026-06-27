Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, analizó al próximo rival, Jordania, y destacó el nivel del equipo pese a sus recientes derrotas. “Es una buena selección. Ha perdido con Argelia en los últimos minutos con dos balones parados. Hasta ahí estaba parejo, y con Austria, lo mismo. Logró empatar y se definió por jugadas. Es un buen rival y para nada nos confiamos”, analizó.

Además, en el marco de la conferencia de prensa brindada este viernes, el técnico adelantó que Argentina podría introducir algunos cambios en su planteo. “Tenemos nuestras armas, intentaremos a lo mejor algún matiz a lo que veníamos haciendo porque no son los mismos jugadores, pero con la misma intención de tener la pelota y someter al rival a través del balón e intentar contrarrestar sus contras”, sostuvo.